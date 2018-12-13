Kelly Brook tüm bakışları üzerinde topladı

Bu yılın başında "Eskisine göre daha kiloluyum ama daha mutluyum" diyen yıldız Kelly Brook, kırmızı halıda bütün bakışları üzerinde topladı. Kelly Brook, geçtiğimiz nisan ayında yaptığı bir röportajda, hayatının hiçbir döneminde fiziksel görüntüsünden bu kadar memnun olmadığını söylemişti