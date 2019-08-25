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HaberlerFutbol

Kemal Özdeş: Üzücü bir gece oldu

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Alanyaspor mağlubiyetiyle üzücü bir gece yaşadıklarını dile getirdi

Kemal Özdeş

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise rakip takımı aldığı galibiyetten dolayı kutladı. Özdeş, kendileri için üzücü bir gece olduğunu belirterek, "Oyunun ilk bölümünde daha doğru topa sahip olan, daha doğru oynayan takımdık. Daha sonra ilk yarının ikinci bölümünde çıkarken kaybettiğimiz toplar, önde tutamadığımız toplar, kalemize atak olarak dönmeye başladı. Çünkü ön oyuncuları hızlı, becerikli oyuncular. Belki çıkarken doğru yerleşemediğimiz savunma pozisyonunda geriye düştük ama geçtiğimiz haftada olduğu gibi bireysel beceriyle hemen beraberliği yakaladık." açıklamasını yaptı.

İlk yarının son bölümünde Alanyaspor'un ataklarının fazlalaştığını dile getiren Özdeş, ikinci devreye daha iyi başlayan taraf olmalarına rağmen Alanya'nın etkin olmadığı dakikada gol bulduğunu belirtti.

Gol sonrası oyuncu değiştirmeyi düşündükleri bir anda skorun 3-1'e geldiğini aktaran Özdeş, "O dakikadan sonra 'oyunu tekrar döndürür müyüz?' diye değişikliler yaptık. Koita'nın ayağında yaşadığı problemin ardından oyun dışına çıkmasıyla Alanya takımı bilhassa ikinci yarı, gollerin getirdiği coşkuyla daha istekli daha coşkuluydu. Sonuçta bugün üretken olamamak, önde top tutamamak buna neden oldu, diye düşünüyorum." dedi.

Takımda bazı oyuncuların ilk kez birlikte oynadığını ifade eden Özdeş, "Ligin ilk haftalarında bu dalgalanmaları yaşamak çok doğal. Şimdi hemen başımızı kaldırıp önümüzdeki hafta kazanarak coşku düzeyimizi yukarı çıkarmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirebilecek güçte takımım var." şeklinde konuştu.

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