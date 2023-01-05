Kemal Öztürk, Cüneyt Özdemir’e açtığı davayı kazandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Medya
ABONE OL

Kemal Öztürk, Cüneyt Özdemir’e açtığı davayı kazandı

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, kendisi hakkındaki sözleri nedeniyle dava açtığı Cüneyt Özdemir’den 3 kuruş tazminat alacak

Kemal Öztürk, Cüneyt Özdemir’e açtığı davayı kazandı
HABERTURK.COM

Gazeteciler Kemal Öztürk ile Cüneyt Özdemir arasında yaşanan ve mahkemelik olan tartışmayla ilgili karar çıktı.

İki isim arasında televizyonda başlayan ve sosyal medyada devam eden tartışma, Öztürk’ün Habertürk TV’deki Açık ve Net programında Cüneyt Özdemir’in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözlerini eleştirmesiyle başlamıştı. Özdemir’in “Gazeteci değilsin. Yorumcu bile değilsin. Fikrin kelamın yok. Hoşt. Bu kadarsın” ifadelerini kullanması üzerine ise Kemal Öztürk, Özdemir hakkında 3 kuruşluk tazminat davası açtığını açıklamıştı.

Verilen kararı Öztürk, sosyal medya hesabından duyuran Kemal Öztürk, “Hakkımda yazdığı düzeysiz kelamlar yüzünden mahkemeye verdiğim Cüneyt Özdemir hakkında karar bugün çıktı. Mahkeme talebimi kabul etti ve 3 kuruş tazminat ödemesine karar verdi” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Konya'da şehir trafiğini rahatlatacak yeni cadde çalışması
GÜNDEM Konya'da şehir trafiğini rahatlatacak yeni cadde ...
Son dakika haberleri: Aksaray'da iki kızını toprağa verdi! Büyük acı: Abla kardeş hayatını kaybetti
GÜNDEM İki kızını toprağa verdi! Çok büyük acı!
13 yıl atıl kalan köy okulu 2 öğrenci ile yeniden açıldı
GÜNDEM 13 yıl atıl kalan köy okulu 2 öğrenci ile yeniden ...
İstanbul'u susuz günler mi bekliyor?
GÜNDEM İstanbul'u susuz günler mi bekliyor?
Balkondan düşen kadın öldü! Aileler birbirine girdi
GÜNDEM Balkondan düşen kadın öldü! Aileler birbirine girdi
Samsun'da babasından boşanan annesini okulda oğlu silahla vurdu! -Güncel haberler
GÜNDEM Babasından boşanan annesini okulda öldürdü!
Son dakika: AYM'den HDP kararı! Hazine yardımına geçici bloke
GÜNDEM AYM'den HDP kararı! Hazine yardımına geçici bloke
Bursa'da hırsız kâbusu! Genç kadın çocuğuyla balkondan atladı - Güncel haberler
GÜNDEM Hırsız kâbusu! Genç kadın, çocuğuyla balkondan atladı
SİGARAYA ZAM SON DAKİKA | 5 Ocak 2023 yeni zamlı sigara fiyatları listesi ile en düşük sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM Sigaraya zam geldi!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi mesajı: Belki biraz öne çekerek...
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi mesajı: Belki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.