Kemal Öztürk, Cüneyt Özdemir’e açtığı davayı kazandı

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Gazeteciler Kemal Öztürk ile Cüneyt Özdemir arasında yaşanan ve mahkemelik olan tartışmayla ilgili karar çıktı.

İki isim arasında televizyonda başlayan ve sosyal medyada devam eden tartışma, Öztürk’ün Habertürk TV’deki Açık ve Net programında Cüneyt Özdemir’in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözlerini eleştirmesiyle başlamıştı. Özdemir’in “Gazeteci değilsin. Yorumcu bile değilsin. Fikrin kelamın yok. Hoşt. Bu kadarsın” ifadelerini kullanması üzerine ise Kemal Öztürk, Özdemir hakkında 3 kuruşluk tazminat davası açtığını açıklamıştı.

Verilen kararı Öztürk, sosyal medya hesabından duyuran Kemal Öztürk, “Hakkımda yazdığı düzeysiz kelamlar yüzünden mahkemeye verdiğim Cüneyt Özdemir hakkında karar bugün çıktı. Mahkeme talebimi kabul etti ve 3 kuruş tazminat ödemesine karar verdi” ifadelerini kullandı.