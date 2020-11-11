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HaberlerMagazinKemal Sunal'ın 10 Kasım sözleri - Magazin haberleri
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Kemal Sunal: Atatürk'ün vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 82 yıl önce hayata gözlerini yumdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk için pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlarken, 10 Kasım doğumlu olan merhum sanatçı Kemal Sunal'ın, "Atatürk'ün vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam" sözleri akıllara geldi

Kemal Sunal'ın 10 Kasım sözleri - Magazin haberleri

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümünde anıldı. Aramızdan ayrılışının 82. yılında Atatürk için dün saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm yurtta hayat durdu ve saygı duruşu yapıldı.

Müzik ve televizyon dünyasının ünlü isimleri de Atatürk ile ilgili paylaşımlarda bulunurken, merhum sanatçı Kemal Sunal'ın 10 Kasım ile ilgili sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

3 Temmuz 2000'de hayatını kaybeden Sunal'ın doğum tarihi 10 Kasım 1944 olmasına rağmen, yeni yaşını bir gün geç kutladığı ve bu durumu da "Aslen 10 Kasım doğumluyum. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem. 11 Kasım doğum günümdür" sözleriyle anlatmıştı.

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