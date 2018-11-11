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"İyi ki doğdun Kemal... Kitabımda senden böyle bahsetmiştim... Ali İşletme Fakültesi’ni bitirdi, senin gibi yüksek lisans yaptı. Ezo Londra’da Film ve Erken Çocukluk Dönemi olmak üzere iki ana dal mezunu oldu... Yaşadığın her şey gibi tahsilin de değer buldu. Önce çocukların sonra da aftan yararlanıp üniversiteye kaldıkları yerden devam eden sevenlerin... Doğru bildiğin, olmasını istediğin her şeyi , beklentilerini önce kendin yaptın.. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Kemal.."