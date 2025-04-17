Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kemalpaşa Belediyesi'nde usulsüzlük soruşturması | Son dakika haberleri

        Kemalpaşa Belediyesi'nde usulsüzlük soruşturması

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddiasıyla biri başkan yardımcısı 5 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 22:23 Güncelleme: 17.04.2025 - 22:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kemalpaşa Belediyesi'nde usulsüzlük soruşturması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Geçen kasım ayında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize edilen ancak Ankara’daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konserine ilişkin yapılan ihbar üzerine Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        Yaklaşık 5 ay süren araştırmanın ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Soruşturma çerçevesinde, iştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüphelilerin gözaltına alınması talimatı verildi.

        Savcılık talimatı doğrultusunda Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        REKLAM

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kentsel dönüşüm geldi, duvarları gitti
        Kentsel dönüşüm geldi, duvarları gitti
        Trump: Kimse bizimle yarışamaz
        Trump: Kimse bizimle yarışamaz
        Tanktan sızan gaz parladı: 8 yaralı
        Tanktan sızan gaz parladı: 8 yaralı
        Zelenskiy: Maden anlaşması perşembe günü imzalanabilir
        Zelenskiy: Maden anlaşması perşembe günü imzalanabilir
        "Bankalar Birliği'nden çıkacağız"
        "Bankalar Birliği'nden çıkacağız"
        15 kez bıçakladı!
        15 kez bıçakladı!
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı
        Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı
        Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı
        17 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        17 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Avrupa'ya transfer olan futbolcular ne yaptı?
        Avrupa'ya transfer olan futbolcular ne yaptı?
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!