Kenan Doğulu, Çeşme'yi coşturdu 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Kenan Doğulu, önceki akşam "Yaz Konserleri" kapsamında Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

Doğulu, bir yıl sonra yeniden sevenlerinin karşısında olmaktan ve bu ambiyansı yaşamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Ünlü şarkıcı, geçmişten günümüze söylediği sevilen şarkılarıyla konuklarını coşturdu.

Konseri izlemeye gelenler arasında Sanem-Ralf Tezman, İbrahim Kutluay, Ronit Gülcan Hakko, Beyza Şekerci ve Engin Hepileri gibi ünlü isimler de vardı.

İşte geceden fotoğraflar...

Beyza Şekerci - Engin Hepileri

İbrahim Kutluay

Moris Kohen

Ronit Gülcan Hakko

Sanem - Raif Tezman