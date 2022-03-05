Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e: İlham kaynağı bir eşim var

"İlham kaynağı bir eşim var" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Her yıl farklı bir sivil toplum kuruluşuna yönelik farkındalık sağlamak ve destek olmak amacıyla İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından düzenlenen 4'ncü "Kariyer Onursal Ödül Töreni", dün akşam sahiplerini buldu. Etkinliğin bu yıl tüm geliri Kas Hastalıkları Derneği'ne (KASDER) bağışlandı.

"İLHAM KAYNAĞI BİR EŞİM VAR"

Ünlü sanatçı Kenan Doğulu, gecede "En İyi Erkek Sanatçı" ödülüne layık görüldü.

"Arkadaşlar her şey den önce şu savaşın bitmesini istiyoruz çünkü başımızın üzerinde füzeler uçarken bir şey yapmamız imkansız ama yine de umudumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Yarınlarımız güzel olsun istiyorum herkes gibi." şeklinde konuşan Doğulu, "Evet, Beren Hanım'a da el attık. Hazır zaten şarkısı. Çok titiz biliyorsunuz. Her şeyi kendi hazırlamak istiyor. Sürekli değişikler yapmak istiyor çünkü mükemelliyetçi bir insan. İnşallah o da çıkacak ama tarih veremiyorum. Beren benim klibimde oynamıştı. Eğer klip çekmek isterse ben de onun klibinde oynarım. Neden olmasın? Benim ona yazdığım 'Yosun' şarkısı vardı. Ona da klip çekmeyi düşünüyoruz. Kendisinden de rica edeceğim, bir kez daha oynasın diye ama o istesin ben her zaman emrine amadeyim. Biliyorsunuz ben bu konularda konuşmayı sevmiyorum. Genelde yazmayı seviyorum. Göreceksiniz Beren Hanım hakkında yakında yine yazacağım. Şarkı haline getirdiğimde dinlersiniz çünkü benim ilham kaynağım Beren. Ben çok şanslıyım çünkü ilham kaynağı bir eşim var." dedi.

"BEN ASLA BEREN'İN İŞLERİNE KARIŞMADIM"

Muhabirler, şarkıcıya, "Kenan Bey 14 yıl sonra Beren Hanım Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol alacak. Bu duruma siz ne diyeceksiniz?" sorusunu da yöneltti.

Doğulu, "Ben o işe asla karışmam. Ben asla Beren'in yaptığı işlere karışmadım. O işini iyi bilir. Bana müzikle ilgili soru sorun." şeklinde konuştu.

"EN İYİ KADIN SANATÇI" ÖDÜLÜ ZEYNEP BASTIK'IN

Zeynep Bastık da "En İyi Kadın Sanatçı" ödülünü aldı. Tören öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bastık, "Üniversite ödülleri benim için çok özel ve önemlidir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Emeğimizin karşılığını bu şekilde alıyor olmak çok gurur ve mutluluk verici." dedi.

Yeni şarkı çalışmalarına devam eden Zeynep Bastık, "Yaza güzel gireceğiz. Bir tekli yapıyoruz. Daha fazla detay veremiyorum." ifadelerini kullandı.

"DAYI 2" MÜJDESİ

Ufuk Bayraktar, "Dayı" filmi ile "Yılın En Beğenilen Sinema Oyuncusu" ödülüne layık görüldü. Bayraktar, ödülünü almaya kızı Deray İrem Bayraktar ile geldi. Filmin hem yönetmeni hem de yapımcısı olan Uğur Bayraktar da, "Yılın En Beğenilen Sinema Filmi" ödülünü aldı.

"Dayı 2'nin senaryosuna yazılmaya başlandı." diyen Bayraktar, "Görüşmelerimizin başladığı güzel bir dizi projesi de var. Yakında imzalar atıldığında haberiniz olur." ifadelerini kullandı.