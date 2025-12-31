Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kenan Doğulu'dan Kenan Yıldız itirafı - Magazin haberleri

        Kenan Doğulu'dan Kenan Yıldız itirafı

        Kenan Doğulu, milli futbolcu Kenan Yıldız'la arasında özel bir bağ olduğunu anlattı. Doğulu, Yıldız'ın adının kendisi sayesinde konulduğun söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 20:55 Güncelleme: 31.12.2025 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsminin mimarı Kenan Doğulu çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Arem & Arman’ın YouTube programının yılbaşı özel bölümüne konuk olan Kenan Doğulu, milli futbolcu Kenan Yıldız ile arasında özel bir bağ olduğunu anlattı.

        Kenan Doğulu'nun kıyafeti dikkat çekti.
        Kenan Doğulu'nun kıyafeti dikkat çekti.

        Kenan Doğulu, "En sevdiğin milli takım futbolcusu kim?" sorusuna şu yanıtı verdi; "Çok güzel soru. Öncelikle Kenan Yıldız, tabii. Ama yakın arkadaşlarım Hakan, Barış Alper ve Abdülkerim Bardakçı da öyle… Onlar için ayırmak zor ama Kenan Yıldız’la ayrı bir bağım var. Onun ismine konulma sebeplerinden biri olduğum için."

        Bu bağın hikâyesini de paylaşan Kenan Doğulu; "Kenan Yıldız’ın ailesi Danimarka’dayken, Dinar’daki deprem sırasında onlara gitar çalmıştım. O an onlar neşelenmiş ve yaklaşık 90 gün sonra ilk kez gülümsemişler. Babası eşine dönüp, 'Bir gün oğlumuz olursa adını Kenan koyalım' demiş. Onun için Kenan Yıldız’ın yeri bende başka" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şeyma Subaşı ifade vermek üzere adliyede

        İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Subaşı'nın Savcılığa ifade verme işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlayacağı öğrenildi. (İHA)

        #Kenan Doğulu
        #Kenan Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        "İsrail, Filistinlileri Somali'ye yerleştirmek istiyor"
        "İsrail, Filistinlileri Somali'ye yerleştirmek istiyor"
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?