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Sözü ve bestesi Kenan Doğulu ile Tuğrul Eylül Cerrahoğlu'na, düzenlemesi Ozan Doğulu'ya, kanun solosu ise kayıt için New York'tan gelen başarılı müzisyen Tamer Pınarbaşı'na ait olan 'Vay Be'nin klibi, İstanbul'da yirmiye yakın farklı mekanda çekildi. Klipte, kalabalık bir oyuncu kadrosu ve teknik ekip Kenan Doğulu'ya eşlik etti.

Yönetmenliğini, sanatçının Tencere Kapak, Aşk Oyunu, Bir İleri İki Geri ve İhtimal kliplerinin de yaratıcıları olan Ali Demirel ile İpek Ural'ın yaptığı klibin hikayesi de onlara ait. Klibin görüntü yönetmenliğini ise Birkan Yorulmaz üstlendi.

Kenan Doğulu Vay Be klibi hakkında şunları söyledi:

Eğlendiğimiz, sevdiklerimize dokunduğumuz, sokaklarda özgürce dolaştığımız, elimizdekilerin kıymetini anladığımız bir dönemden geçerken yaşadığımız aydınlanmayı temsil ediyor. Hayatımız boyunca bizi şaşırtan, üzen, yaşamımızı değiştiren birçok şeyle karşılaşacağız elbette ama bütün zorlukların sevgi, birlik ve güzel enerjiyle üstesinden geleceğimize inanıyorum. Klibin tüm aşamalarında yanımda olan herkese ve tüm ekibime teşekkür ederim. Uzak kaldığımız tüm sevdiklerimize ve özlediğimiz her şeye en kısa sürede kavuşmamızı; sağlıkla, neşeyle yeniden hep birlikte şarkılar söyleyebilmemizi diliyorum.



Klipte Kenan Doğulu, Hakan Yıldırım'ın özel olarak tasarladığı kostümle yer aldı. Klibin animasyon ve görsel efektleri ise IDA Pictures tarafından hazırlandı. Kenan Doğulu'nun performansını sergilediği stüdyonun konsept tasarımı ise Kaan Ran Özsoy ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Doğulu'nun aynı isimdeki 14. stüdyo albümünün üçüncü klip şarkısı olan 'Vay Be'nin klibi, tüm dijital platformlarda yerini aldı.