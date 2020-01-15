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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aranjör Ozan Doğulu, önceki akşam Etiler'de bulunan bir mekanda 48. yaşını kutladı.

Doğulu'yu bu özel gününde Annesi Serpil Doğulu, kardeşi Kenan Doğulu, sevgilisi Hera, kızları ve kız kardeşi de yalnız bırakmadı. Kesilen pasta sonra Kenan Doğulu'nun şarkılarıyla coşan tüm aile, daha sonra Ozan Doğulu'nun kabine geçmesiyle eğlencesine devam etti.

Mekan çıkışı Kenan Doğulu, "Ozan'ın doğum günü. Bütün aile buradaydık. Çok eğlendik" ifadelerini kullandı. Beren Saat'in partide olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.