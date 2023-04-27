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Kenan İmirzalıoğlu: Aslında kısmen haklılar

Kenan İmirzalıoğlu, bazı Türk oyuncuların dijital platformda yayınlanan dizi ve filmlerle ilgili, "Dünya standartlarına yetişemiyoruz!" eleştirisiyle alakalı gelen sorulara yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Aslında kısmen haklılar. Arkadaşlarımız güzel işler yapıyor ama oyunculara verilen, sağlanan imkan ve alanla ilgili de olabilir bu durum. Ben bir içine gireyim, ne olduğunu anlayacağız" ifadelerini kullandı

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  • Kenan İmirzalıoğlu: Aslında kısmen haklılar - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'deki bir kuaförden çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularına yanıt veren İmirzalıoğlu, "Ramazan Bayramı güzel geçti. Lalin'i bir yerlere götürdük ve onu eğlendirdik. Bu bayram büyüklerimizle değil, küçüklerimizle ilgilendik. Lalin'in bayram hediyesi doğa ve yağmurda yürüyüş yapmak oldu" dedi.
  • Kenan İmirzalıoğlu: Aslında kısmen haklılar - Magazin haberleri

    "GÜCÜMÜZÜN YETTİĞİ KADAR YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

    Kenan İmirzalıoğlu, yaşanılan deprem felaketlerine değinerek, "Bu sene her şey çok tatsız geçiyor. Bu seneki bayramları önceki senelerle karşılaştırmamak lazım aslında. Bölgede yaşayan insanlara elimizin uzandığı ve gücümüzün yettiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Keyifle anacağımız bayramlar görürüz umarım" ifadelerini kullandı.
  • Kenan İmirzalıoğlu: Aslında kısmen haklılar - Magazin haberleri

    "OLGUNLAŞAN BAZI İŞLER VAR"

    Yaz sezonu ile ilgili planlarından bahseden ünlü oyuncu, "İçinde yer almayı düşündüğüm ve olgunlaşan bazı işler var. Yaz aylarından sonra değerlendireceğim" şeklinde konuştu.
  • Kenan İmirzalıoğlu: Aslında kısmen haklılar - Magazin haberleri

    "ASLINDA KISMEN HAKLILAR"

    İmirzalıoğlu, bazı Türk oyuncuların dijital platformda yayınlanan dizi ve filmlerle ilgili, "Dünya standartlarına yetişemiyoruz!" eleştirisiyle alakalı gelen sorulara, "Aslında kısmen haklılar. Arkadaşlarımız güzel işler yapıyor ama oyunculara verilen, sağlanan imkan ve alanla ilgili de olabilir bu durum. Ben bir içine gireyim, ne olduğunu anlayacağız" dedi.
  • Kenan İmirzalıoğlu: Aslında kısmen haklılar - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncu, eşinin ekranlardan uzak kalmasıyla ilgili, "Sinem de özledi. Canlar, yakında ailece ekranlara yaklaşacağız" şeklinde konuştu.
  • Kenan İmirzalıoğlu: Aslında kısmen haklılar - Magazin haberleri

    Kenan İmirzalıoğlu, muhabirlerin, "Çocuklar büyüdü. Bu sene tekne tatili olacak mı?" sorusuna ise, "Ben size haber veririm, merak etmeyin" yanıtını vererek herkesi güldürdü.

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