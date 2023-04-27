Kenan İmirzalıoğlu: Aslında kısmen haklılar

"ASLINDA KISMEN HAKLILAR"



İmirzalıoğlu, bazı Türk oyuncuların dijital platformda yayınlanan dizi ve filmlerle ilgili, "Dünya standartlarına yetişemiyoruz!" eleştirisiyle alakalı gelen sorulara, "Aslında kısmen haklılar. Arkadaşlarımız güzel işler yapıyor ama oyunculara verilen, sağlanan imkan ve alanla ilgili de olabilir bu durum. Ben bir içine gireyim, ne olduğunu anlayacağız" dedi.