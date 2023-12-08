Kenan İmirzalıoğlu: Henüz belli değil Kuruçeşme'de görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal, muhabirlerle sohbet etti. İmirzalıoğlu, yeni yıl planları hakkında, "Yılbaşında sizin planınız var mı? Henüz bizim belirsiz..." dedi

Habertürk Giriş: 08.12.2023 - 08:16 Güncelleme: 08.12.2023 - 08:16 facebook

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