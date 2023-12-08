Kenan İmirzalıoğlu: Henüz belli değil
Kuruçeşme'de görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal, muhabirlerle sohbet etti. İmirzalıoğlu, yeni yıl planları hakkında, "Yılbaşında sizin planınız var mı? Henüz bizim belirsiz..." dedi
Giriş: 08.12.2023 - 08:16 Güncelleme: 08.12.2023 - 08:16
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 2016'da evlenen, Lalin ile Leyla adında iki çocukları bulunan Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal çifti, Kuruçeşme'deki bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı.
"BAŞ BAŞA GEZMEYE ÇIKTIK"
Kendilerini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, "Bugün çocukları evde bıraktık ve baş başa gezmeye çıktık" ifadelerini kullandı.
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"HENÜZ BELLİ DEĞİL"
Fotoğraflar: HT Magazin