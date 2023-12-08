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        Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu: Henüz belli değil - Magazin haberleri

        Kenan İmirzalıoğlu: Henüz belli değil

        Kuruçeşme'de görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal, muhabirlerle sohbet etti. İmirzalıoğlu, yeni yıl planları hakkında, "Yılbaşında sizin planınız var mı? Henüz bizim belirsiz..." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 08:16 Güncelleme: 08.12.2023 - 08:16
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        "Henüz belli değil"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 2016'da evlenen, Lalin ile Leyla adında iki çocukları bulunan Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal çifti, Kuruçeşme'deki bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı.

        "BAŞ BAŞA GEZMEYE ÇIKTIK"

        Kendilerini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, "Bugün çocukları evde bıraktık ve baş başa gezmeye çıktık" ifadelerini kullandı.

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        "HENÜZ BELLİ DEĞİL"

        Fotoğraflar: HT Magazin

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        #Kenan İmirzalıoğlu
        #sinem kobal
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