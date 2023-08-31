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        Haberler Magazin Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan aile pozu - Magazin haberleri

        Sinem Kobal'dan aile pozu

        2016'da Kenan İmirzalıoğlu ile nikâh masasına oturan ve iki kız çocuğu dünyaya getiren Sinem Kobal, ilk kez aile pozu paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 10:49 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:49
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        Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ve Lalin ile Leyla isminde iki kız çocuğu dünyaya getiren Sinem Kobal, doğum kilolarından hızla kurtularak eski formuna geri dönmüştü.

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        Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ikinci kez anne olan Sinem Kobal, kızı Leyla'nın fotoğrafını ilk kez paylaşmıştı. Ailesiyle birlikte tatilde olan oyuncu, fotoğrafa "Günaydın" notunu düşmüştü.

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        Ünlü oyuncu, Antalya tatilinden paylaşımlarına devam ediyor.

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        Sinem Kobal, eşi ve kızlarıyla ilk kez aile fotoğrafını paylaştı.

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        Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal da aileye eşlik etti.

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        Ünlü oyuncunun tatil fotoğrafları binlerce yorum ve beğeni aldı.

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        Filiz Akın, Burçin Terzioğlu, Ebru Akel ve Burcu Kara da yorum yapan ünlü isimlerdendi.

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        #Kenan İmirzalıoğlu
        #sinem kobal
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