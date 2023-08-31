Sinem Kobal'dan aile pozu
2016'da Kenan İmirzalıoğlu ile nikâh masasına oturan ve iki kız çocuğu dünyaya getiren Sinem Kobal, ilk kez aile pozu paylaştı
Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ve Lalin ile Leyla isminde iki kız çocuğu dünyaya getiren Sinem Kobal, doğum kilolarından hızla kurtularak eski formuna geri dönmüştü.
Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ikinci kez anne olan Sinem Kobal, kızı Leyla'nın fotoğrafını ilk kez paylaşmıştı. Ailesiyle birlikte tatilde olan oyuncu, fotoğrafa "Günaydın" notunu düşmüştü.
Ünlü oyuncu, Antalya tatilinden paylaşımlarına devam ediyor.
Sinem Kobal, eşi ve kızlarıyla ilk kez aile fotoğrafını paylaştı.
Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal da aileye eşlik etti.
Ünlü oyuncunun tatil fotoğrafları binlerce yorum ve beğeni aldı.
Filiz Akın, Burçin Terzioğlu, Ebru Akel ve Burcu Kara da yorum yapan ünlü isimlerdendi.