Kenan İmirzalıoğlu: Bu nasıl vicdandır?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kenan İmirzalıoğlu: Bu nasıl vicdandır?

Kenan İmirzalıoğlu, Konya'da hayvanlara yönelik şiddet görüntülerinin kendisine hatırlatılması üzerine açıklamalarda bulundu. Yaşanan olaylara tepki gösteren ünlü oyuncu, "Ne diyeyim, nasıl bir vicdandır? Biz ne zaman uzaklaştık bu kadar insanlıktan, vicdanımızdan? Bir de ben köy çocuğuyum. Kediyle, köpekle, inekle, koyunla köyde doğdum, büyüdüm. İnsanlar nasıl bağlantı kuramıyorlar?" dedi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Kenan İmirzalıoğlu'ndan tepki: Bu nasıl vicdandır? - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'deki bir kuaförden çıkarken görüntülendi.
  • Kenan İmirzalıoğlu'ndan tepki: Bu nasıl vicdandır? - Magazin haberleri

    "BU NASIL VİCDANDIR?"

    Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen İmirzalıoğlu'na Konya'da hayvanlara yönelik şiddet görüntüleri hatırlatıldı.

    Yaşananlara tepki gösteren Kenan İmirzalıoğlu, "Ne diyeyim, nasıl bir vicdandır? Biz ne zaman uzaklaştık bu kadar insanlıktan, vicdanımızdan? Bir de ben köy çocuğuyum. Kediyle, köpekle, inekle, koyunla köyde doğdum, büyüdüm. İnsanlar nasıl bağlantı kuramıyorlar? Bu kadar hayvanın içerisinde yaşarken anlayamıyorum. Yüreğimiz sızlıyor, canımız sıkılıyor, üzülüyoruz. Kötü etkiliyor böyle şeyler. Bir taraftan da çok yardım eden hayvanlar için canını dişine takan insanlar var. Ben yürüyüş yaparken görüyorum, bütün hayvanları tek tek besliyorlar. O yüzden hep negatifleri düşünüp, ensemizi karartmayalım" dedi.

    Emirgan'da oturduğu evin önünde kedi kulübelerinin olduğu hatırlatılan ünlü oyuncu, "Elimizden geldiği kadar kollamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
  • Kenan İmirzalıoğlu'ndan tepki: Bu nasıl vicdandır? - Magazin haberleri

    "KÖYDE BÜYÜDÜM"

    Köyde büyüdüğünü söyleyen Kenan İmirzalıoğlu'na, "O günleri özlüyor musunuz?" sorusu yöneltildi. İmirzalıoğlu, "Yine gidiyorum köye. Özlem duysam da gidiyorum... O artık nostalji, çocuklukta kaldı artık. 'Çocukluğu özlüyor musun?' gibi bir durum olur" ifadelerini kullandı.

    İmirzalıoğlu, muhabirlerin, "Çocuklarınızın sizin büyüdüğünüz gibi büyümesini istemez misiniz?" sorusuna, "İsterim tabii, istemez miyim? Ben mümkün olduğu kadarıyla da öyle yapmaya çalışıyorum. O yüzden de küçük bir yere domatesi, biberi ekip, Lalin oradan kopartsın diye uğraşıyorum. Benim çocuklukta yaşadığım şeyleri birebir ona yaşatmaya çalışıyorum. Köye sık götürmeye çalışıyorum ki, orada bütün hayvanları görsün, kendi doğasını da görsün. Kapalı bir yerde değil de, mümkün olduğu kadar onlara yaşatmaya çalışıyorum" dedi.
  • Kenan İmirzalıoğlu'ndan tepki: Bu nasıl vicdandır? - Magazin haberleri

    Sosyal medyada hayranlarının "Özlem bitsin" sözlerinin hatırlatılması üzerine tebessüm eden ünlü oyuncu, "Sağ olsunlar, çok teşekkür ederim. İnşallah onların özlemine değecek bir projeyle karşılarına çıkmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
  • Kenan İmirzalıoğlu'ndan tepki: Bu nasıl vicdandır? - Magazin haberleri

    "İÇİME SİNMEYİNCE OLMAZ"

    Kenan İmirzalıoğlu, "İnce eleyip, sık mı dokuyorsunuz?" sorusuna, "Tabii ki ama içimize sinmedi mi, kendi oynayacağımız hikayeyi sevmedim mi, dört elle sarılmadım mı, olmaz ki... Evet, işin sonunda para kazanıyoruz ama önce işin kendisi tam olmalı ki, ondan sonra..." şeklinde cevap verdi.
  • Kenan İmirzalıoğlu'ndan tepki: Bu nasıl vicdandır? - Magazin haberleri

    "ÖNEMLİ OLAN HİKAYEYE NE KADAR İNANDIĞIMIZ"

    İmirzalıoğlu, muhabirlerin, "Artık para kazanmak sizin için önemli değil mi?" sorusuna, "O yüzden doğru hikayeyi anlatmak, o hikayeye ne kadar inandığımız önemli" dedi.
  • Kenan İmirzalıoğlu'ndan tepki: Bu nasıl vicdandır? - Magazin haberleri

    Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.