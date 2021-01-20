AA

Kenan Investments SA'nın, Migros Ticaret AŞ'nin paylarının devrine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, Kenan Investments SA'nın Lüksemburg'da kurulu bir yatırım holding şirketi ve BC Partners LLP iştirakleri tarafından yönetilen fonlara ait olduğu anımsatıldı.

Migros Ticaret AŞ sermayesinin yaklaşık yüzde 11,77'sini temsil eden toplam 21 milyon 308 bin 336 lira nominal değerli payların satışı için Goldman Sachs International ile bugün bir anlaşmaya varıldığı belirtilen açıklamada, "Satışa sulan payların tamamının satışının gerçekleşmesi halinde Kenan Investments SA ve BC Partners'ın iştiraklerinin yönettiği fonların, artık Migros Ticaret AŞ'de pay sahibi olmaması beklenmektedir. Satış işlemi borsa dışında gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Satış fiyatının bedeli nakden ve peşinen devir tamamlandığında ödenmek üzere pay başına 44,15 lira olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, satışın 26 Ocak 2021'de tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, satışın gerçekleşmesi halinde Kenan Investments SA ve BC Partners Limited iştirakleri tarafından yönetilen bazı fonların, Migros Ticaret AŞ sermayesindeki payının sıfıra ineceği de vurgulandı.