AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy'un sorularını yanıtladı. Milletvekilliğinin aklında olan bir şey olmadığını ifade eden Sofuoğlu, yarışları bıraktığını söyledi.



Vekillik teklifinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldiğini belirten Sofuoğlu 'Aday listelerinin açıklanacağı gün Cumhurbaşkanımızdan telefon geldi, “Razılığın varsa seni listelerimize koymak istiyoruz” dedi. “Efendim nasıl isterseniz, sizin için kabul ederim bu teklifi” dedim. Ona olan sevgim, saygım çok büyük. O kadar kibar bir lider ki, “Kenan seni koyuyorum” demedi. “Razılığın var mı?” diye sordu. Birkaç saat içinde resmi başvurum yapıldı ve 3. sıradan aday oldum" dedi.

Eşinin aldığı karardan memnun olmadiğini anlatan Sofuoğlu, 'Eşim memnun değil durumdan açıkçası. Tam rahat edeceğiz derken, böyle bir yola girmek eşimi üzdü. Ankara’ya da gelemeyecek. Haftanın bir kısmını burada ailemden ayrı geçireceğim' diye konuştu.

Meclis’e Lamborghini aracıyla gelmesiyle ilgili de ‘’Kimseden çekincem yok. Yarın öbür gün yine Lamborghini’mle geleceğim. Spor otomobilimle mesaj verdim’’ dedi.