İsveç’in başkenti Stockholm'de yaşayan Maria Palmgren, bir akrabasının köpeği Chaya adına gönderdiği hediyeyi almak üzere posta idaresine gitti.

Posta idaresi ise paketin Chaya Palmgren adına geldiğini ve teslimatın yalnızca ona yapılabileceğini söyledi. Bunun üzerine köpeğin sahibi Palmgren eve geri dönüp köpeği Chaya’yı posta ofisine getirdi.

Posta memuru bunun üzerine sahibinden Chaya’nın kimliğini isteyerek bir ıstampa getirdi. Daha sonra ise Chaya’nın sağ patisini önce ıstampaya sonra ise teslimat formlarının üzerine bastı.

Posta şirketindeki memur kâğıdın üstüne elden teslim edildi diye yazarak paketi sahibine verdi.

Paketi Maria Palmgren'in bir akrabası Chaya'ya göndermişti. Pakette ise evin musluğuna takılan köpeklerin rahat su içmesini sağlayan bir musluk vardı.

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