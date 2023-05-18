İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak, sözde kontrol için durdukları yabancı uyruklu kişilerin paralarını çalan İranlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

"BİN DOLARIMI ÇALIP KAÇTILAR"

Avcılar'da Mohammed Z., polise başvurarak yolda yürürken beyaz renkte bir otomobille yanına yaklaşan kişilerin polis olduklarını söyleyerek parasını çaldığını söyledi. Mohammed Z. "Bana üzerinde polis yazan bir kimlik gösterdiler. Önce kimliklerimizi ardından yanımızda bulunan parayı kontrol etmek istediler. Paralara bakarken bin dolarımı çalıp kaçtılar" dedi.