Cem Yılmaz, geliri Türk Eğitim Vakfı'na bağışlandığı Şela Habif'in yönettiği NETTALKS söyleşisinde nasıl başarılı olunabileceğini anlattı. Yılmaz, 800 kişinin bulunduğu söyleşide şunları söyledi;

"İnsanlar, başarılarını kutlamayı çok geciktiriyorlar. Hepimiz hayatımızda çok ciddi bir gelişim kaydettiğimizin farkında olamıyoruz. Örneğin ben çocuk sahibi olunca anladım. Kendimi gözlemledim, hangi noktadan hangi noktaya gelmişim. Kendimi hiç kutlamamışım diye düşündüm."

"Ben işimi ne kadar önemsiyorum diye sorarsanız işimi hayatım kadar önemsiyorum. Hayat ne kadar kontrolümüz altındaysa mesleğimiz de o kadar kontrolümüz altındadır. Ne kadar işinize önem verirseniz bence meyvelerini de o kadar toplarsınız. Ben başarısız olma ihtimali üzerine sahneye çıktım. Benim farkım sizin fark etmediğiniz ama herkesin bildiği dataları işliyor olmam."

"Modern çağda herkesin birbirine bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Öz güven ile cahil cesareti ayrıdır."