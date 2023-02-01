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Kendisine benzeyen kadını ölümünü taklit etmek için öldürdü

23 yaşındaki Irak kökenli Alman bir kadın, kendi ölümünü taklit etmek için Instagram'da kendisine benzeyen birini arkadaşıyla birlikte öldürmekle suçlanıyor.

Kendisine benzeyen kadını ölümünü taklit etmek için öldürdü
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Ağustos ayında meydana gelen olayda Almanya'nın güneyindeki Ingolstadt'ta park halindeki bir arabada genç bir kadının kanlar içinde cansız bedeni bulunmuştu. İlk incelemeler sonucunda kurbanın Münih'te yaşayan Irak kökenli 23 yaşındaki güzellik uzmanı Sharaban K olduğunu belirlenmişti.

Sharaban K'nin ailesinin bazı üyeleri cesedi teşhis etmiş olsa da, ertesi gün yapılan otopsi raporu cesedin kimliği konusunda soru işaretleri uyandırdı. Otopsi sonrasında kurbanın adı, Heilbronn'dan yine 23 yaşındaki Cezayirli bir güzellik influencer olan Khadidja O olarak belirlendi. Polis açıklamasında iki kadının 'çarpıcı bir şekilde birbirine benzediğini' söyledi. Araştırmanın sonucunda ise polisi bile şaşkına çeviren gerçek ortaya çıktı.

Sharaban K, Sheqir K adlı arkadaşı ile Bavyera polisi tarafından gözaltına alındı ancak yetkililer bu haftaya kadar gerekçe hakkında kamuoyuna açıklama yapmadı.

Ingolstadt eyalet savcılığından Veronika Grieser dün yaptığı açıklamada, "Soruşturmalar, sanığın bir aile anlaşmazlığı nedeniyle saklanmak istediğini ve bu amaçla kendi ölümünü taklit etmek istediğini varsaymamıza yol açtı" diye konuştu.

Polise göre, Sharaban K cinayetten bir hafta önce sosyal medya sitelerinde çok sayıda takma adla faaliyet gösterdi ve kendisine benzeyen birkaç kadınla temasa geçti. Sharaban K çeşitli vaatlerde bulunarak, başlangıçta başarısız olan görüşmeler yaptı ancak son olarak kurban Khadidja O buluşmayı kabul etti.

Sheqir K ve Sharaban K'nin cinayet günü kadını evinden aldı. Heilbronn ve Ingolstadt arasındaki bir ormanlık alanda iki arkadaş, Cezayirli influenferı araçtan çıkardı ve onu bıçaklayarak öldürdü.

Polis sözcüsü Andreas Aichele, Bild'e "Suç silahı bulunamadı, ancak kanıtlar çok büyük. Kurban 50'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü, yüzü tanınmaz haldeydi" diye konuştu.

Savcılar, iki arkadaşın daha sonra kurbanı arabanın arka koltuğuna oturttuğunu ve Tuna Nehri kıyısındaki sakin bir yerleşim bölgesine park ettiklerini ve arabanın 16 Ağustos 2022 Sharaban K'nin ebeveynleri tarafından keşfedildiğini ifade etti.

Ingolstadt savcılığı, Sheqir K ve Sharaban K hakkında 26 ve 27 Ocak'ta tutuklama emri çıkarıldığını söyledi. Çift, suçlu bulunmaları halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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