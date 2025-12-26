Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kendisini cezaevine götürmek için gelen polisleri görünce baygınlık geçirdi | Son dakika haberleri

        Kendisini cezaevine götürmek için gelen polisleri görünce baygınlık geçirdi

        Zonguldak'ta 13 aylık hapis cezası onanan esnaf S.C., polisler teslim almaya gelince "bir şey unuttum" diyerek döndüğü dükkanda fenalaşıp bayıldı. Hastanede tedavi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Tebligattan haberi olmadığını söylediği ve cezaevinde de tansiyonunun yükseldiği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 20:24 Güncelleme: 26.12.2025 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisi görünce bayıldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ta yargılandığı davada aldığı 13 ay hapis cezası onanınca polislerin kendisini cezaevine teslim etmek için dükkanına geldiği S.C. (65), fenalaşıp baygınlık geçirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün kent merkezindeki bir iş hanında meydana geldi. 2 yıl önce karıştığı kavgada B.A.'yı copla yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan esnaf S.C. 13 ay hapis cezasına çarptırıldı. Üst mahkemeler itirazları değerlendirip cezayı onadı. Polis ekipleri, S.C.’yi cezaevine teslim etmek için dükkanına geldi. Polislerle konuşan S.C. giderken ‘bir şey unuttum’ diyerek dükkanına geri döndü. Burada fenalaşıp yere yığılan S.C. için polislerin ihbarıyla dükkana sağlık ekipleri geldi. Tansiyonu yükseldiği anlaşılan S.C., sedye ile taşındığı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisi tamamlanan S.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        REKLAM

        POSTAYLA GELEN TEBLİGATTAN HABERİ YOKMUŞ

        S.C. ve B.A.’nın aynı iş hanında komşu oldukları, aralarında yıllardır süren husumetin olduğu ve sıklıkla tartıştıkları bildirildi. Öte yandan S.C.’nin evine posta yolu ile mahkeme kararının tebliğ edildiği ancak kendisinin haberi olmadığını söylediği belirtildi. Polislerin gelmesi ve S.C.’nin dükkana dönüp bayıldıktan sonra sedye ile taşınması iş hanının güvenlik kameralarına yansıdı.

        CEZAEVİNDE DE TANSİYONU YÜKSELMİŞ

        Öte yandan S.C.’nin cezaevindeki ilk gününde de tansiyonu yükseldiği için hastaneye sevk edildiği bildirildi

        ÖNERİLEN VİDEO

        Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'te, küçükbaş hayvanların karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54.6 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini açıkladı. Yerlikaya operasyonun, koyunların karnındaki dikiş izinin fark edilmesi

        #ZONGULDAK
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu