Acı gerçeği çok geç öğrendi

Bursa’da yaşayan Yılmaz çiftinin hayatı 15 yıl önce yanlış konulan MS hastalığı teşhisi ile kabusa döndü. Tam 13 yıl boyunca hasta olmadığı halde MS tedavisi gören 38 yaşındaki Fatma Yılmaz, ilaçlar ve iğneler yüzünden şimdi yürüyemiyor. Elden ayaktan düşen genç anne, 6 yaşındaki kızının bakımını bile emekleyerek ya da sürünerek yapabiliyor. Yılmaz çiftinin hayatını mahveden olay, 2004 yılında yaşandı. Kene tarafından ısırılan genç kadın bir süre sonra bacaklarındaki şişmeler ve morarmalar sebebiyle doktora başvurdu.

İHA'nın haberine göre, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde 32 gün yatarak tedavi gören Fatma Yılmaz’a yapılan tetkikler sonucunda MS teşhisi konuldu. 2004 yılından bu yana MS ilaçları ve iğnelerini her gün kullanan Yılmaz'ın tedavi gördüğü süreçte durumu daha da kötüye gitti. Uludağ Üniversitesindeki doktoru birkaç yıl önce özel bir hastaneye geçen Fatma Yılmaz, maddi durumu özel hastanede tedaviyi sürdürmeye uygun olmadığı için tedaviyi Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesinde devam ettirme kararı aldı. Acı gerçek bu hastanede yapılan tetkiklerle ortaya çıktı. MS hastası olmadığı belirlenen Yılmaz'ın asıl hastalığının Lyme olduğu kendisine söylendi. Ancak yıllardır Lyme hastalığına karşı hiçbir tedavi görmediği için hastalığının oldukça ilerlemiş durumda olduğu belirtildi.

Fatma Yılmaz, "2004 yılında Uludağ Üniversitesi tarafından bana MS hastalığı teşhisi kondu. Teşhisin ardından 2018 yılına kadar MS tedavisi gördüm. 2018 yılında MS değil de Lyme hastası olma ihtimalim geldi aklıma. Bunu doktorlarla paylaştım ve tahlil yaptırmaya karar verdik. Yapılan tahlil sonuçları benim MS hastası olmadığımı gösterdi. Asıl hastalığım Lyme çıktı. Ama yıllardır Lyme hastalığına karşı hiçbir tedavi görmediğim için hastalığım oldukça ilerlemiş durumda. Hastayken kızıma hamile kaldım ve doğum yaptım. Bu bakteri taşıyıcı bir bakteri olduğu için kızıma da geçmiş olabilir” dedi.

TEDAVİ İÇİN 35 BİN LİRALIK İLAÇLAR DA CABASI



Yanlış bir teşhisle hem sağlığı hem gençliğinden olan Fatma Yılmaz, mağduriyetini mahkemeye taşıdı. Sağlığına kavuşabilmek için İstanbul’daki özel bir merkezde tedavi olması gerektiğini söyleyen Fatma Yılmaz, “Lyme hastalığının tedavisi oldukça masraflı. Bizim durumumuz ortada, eşim akciğer kanseri. Ayın sonunu zor getiriyoruz. 15 günlük bir tedavi paketi almam gerektiğini söylüyorlar, bunun maliyeti 35 bin lira. Ardından 2 yıl boyunca her ay 2 bin liralık takviye ilaç kullanmam gerekiyor. Elimizde avucumuzda hiçbir şey yok. Devletin aylık 4 paket verdiği hasta bezi bile yetmiyor. Yetkili kurumlara başvurduğumuzda da hastalığımın beni öldürecek boyutta olmadığı için tedavimin karşılanamayacağını söylüyorlar. Ben bu hale yanlış teşhis yüzünden geldim. Evladımın elinden tutup bırakın okula götürmeyi, yan odaya bile götüremiyorum. Çalışabilecek gücümüz olsa çalışırız, kimseden bir şey istemeyiz. Ben kimseden para istemiyorum, sadece tedavi olmak istiyorum” diyerek yardım istedi.



Yılmaz'ın hastalığından haberdar olan ve seçim kampanyaları kapsamında vatandaşla görüşen AK Parti Bursa Milletvekili

Osman Mesten, Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Yılmaz'ın derdini dinleyen Mesten, "Seçim sebebiyle vatandaşımızla buluşuyorduk. Kardeşimizin hastalığını duyduk, geldik ziyaret ettik. Bu evde çok büyük bir örnek duruyor. Eşi de kanser olmasına rağmen umutlarını hiç kaybetmeyen, birbirlerine destek olan bu kardeşlerimize biz de AK Parti olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Eminim Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bizim bu konuda her türlü imkanı seferber etmemizi ister" dedi.



Yılmaz'ın eşi Eray Yılmaz da akciğer kanserini yendiğini ve eşi için elinden geleni yapacağını kaydetti. Yetkililerden ve hayırseverlerden destek isteyen Eray Yılmaz, aynı zamanda Lyme tehlikesi yaşayan kızının da tedavi olabilmesi için yardım talep etti.

O BAKTERİ TIP FAKÜLTESİ DOKTORLARINI DA KANDIRDI

Sakırga türü kenelerin ısırması neticesi Borrelia burgdorgeri adlı bakterinin insana geçmesiyle görülen Lyme hastalığının en büyük özelliği birçok hastalığı taklit etmesi. Bu yüzden doktorlar tarafından tam teşhis koymak zor. Hastalık kalp krizi, şizofreni, bipolar bozukluk, beyin tümörü, bazı kanser türleri, otizm, huzursuz bacak sendromu, ürtiker, haşimato tiroidi, alzheimer, parkinson, MS, ALS gibi kas hastalıkları, çölyak gibi pek çok hastalığı taklit ediyor. Hastalığın değişik şekillerde ortaya çıktığını belirten uzmanlar, "İlk belirti olarak deride kenenin ısırdığı bölgede kızarıklık oluşur. Hedef organlar deri, merkezi sinir sistemi, göz ve kalp gibi organlarda olabilir. Eklemlerde şişlik, sıvı birikimi, hareket etmede zorluk görülür. Hastalık antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Bir kısım hastalarda hastalığın belirtileri tedaviden aylar ya da yıllar sonra da devam edebilir. Bu belirtiler kas ağrıları, kireçlenme, boyun tutulması, zihnî arazlar, asabî şikayetler ve aşırı yorgunluk olabilir" dedi.



