Kentsel dönüşüm geldi, duvarları gitti
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın en üst katındaki dairenin 2 odasının duvarı olmadığı ortaya çıktı
Avcılar'da Cihangir Mahallesi Uygun Sokak'taki 5 katlı bina kentsel dönüşüm projesi kapsamında alınan yıkım kararı nedeniyle iş makineleri yardımıyla yıkıldı.
Yıkımı yapılan binaya bitişik 5 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairenin 2 odasının duvarının olmadığı anlaşıldı.
Dairenin bir bölümünün açıkta kaldığını görenler şaşkınlık yaşadı. Ev sahibinin odaları dairesine sonradan eklediği öğrenildi.