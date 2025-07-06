Kenyalı atlet dünya rekoru kırdı!

Elmas Lig'in (Diamond League) Oregon etabında mücadele eden Kenyalı atlet Beatrice Chebet, 13 dakika 58.06 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırdı ve 5 bin metreyi 14 dakikadan daha kısa sürede koşan tarihteki ilk kadın unvanını aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda hem 5 bin hem de 10 bin metrede altın madalya kazanan Beatrice Chebet, ABD'deki yarışın büyük bir bölümünde Etiyopyalı Gudaf Tsegay ve Kenyalı Agnes Jebet Ngetich tarafından takip edildi.