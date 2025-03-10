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        Haberler Gündem Güncel Kepez'de "Çöp Taksi" uygulaması | Son dakika haberleri

        Kepez Belediyesi'nden dar sokaklar için "Çöp Taksi" uygulaması

        Antalya'nın Kepez Belediyesi, dar sokaklarda konteyner yanına atılan çöplerin de hızla toplanarak, çevre ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla "Çöp Taksi" uygulamasını hayata geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 13:22 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:22
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        Kepez'de "Çöp Taksi" uygulaması
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        Antalya'nın Kepez Belediyesi, "Çöp Taksi" uygulamasını hayata geçirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dar sokaklara kolaylıkla girebilen çöp taksi, konteyner yanına atılan çöplerin de hızla toplanarak, çevre ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılmasını sağlıyor. Aracın kapasitesi dolunca en yakın çöp kamyonunun damperine yükünü boşaltıyor.

        Tek seferlik 1.5 tonluk çöp kapasitesi bulunan aracın, sabah 08.00 ile gece 24.00 saatleri arasında iki ekip tarafından hizmet vereceği belirtildi.

        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Kepezlilerin sağlıklı, temiz ve güvenli bir çevrede yaşaması bizim önceliğimiz. Temiz bir çevre, sadece belediyelerin değil, tüm komşularımızın ortak sorumluluğudur" dedi.

        Başkan Kocagöz ayrıca, daha önce Kepez'de ortalama 89 çöp şikâyeti varken, bu sayının 8'e düşürüldüğünü sözlerine ekledi.

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