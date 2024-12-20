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        Haberler Gündem Güncel Kepez'in huzurevine "Erişilebilirlik Belgesi" | Son dakika haberleri

        Kepez'in Şefkat ve Huzurevi'ne "Erişilebilirlik Belgesi" verildi

        Engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaları nedeniyle Antalya'nın Kepez Belediyesi'nin "Şefkat ve Huzurevi"ne "Erişilebilirlik Belgesi" verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 18:38 Güncelleme: 20.12.2024 - 18:38
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        Kepez'in huzurevine "Erişilebilirlik Belgesi"
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü tarafından engelli ve yaşlı bireylerin kurumlara rahat, bağımsız ve güvenli bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla yapılan denetimler sonucunda, Kepez Belediyesi "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazandı.

        Antalya İli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu, 21 Kasım 2024 tarihinde incelemelerde bulunduğu Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi'nin 26 Kasım 2024 tarihli komisyon toplantısında alınan kararla erişilebilir olduğunu belirledi.

        Komisyon raporuna göre; Antalya, 18 adet Açık Alan Belgesi ile Türkiye'nin en fazla erişilebilir açık alanına sahip il oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, erişilebilirlik çalışmalarında başarı gösteren kurum ve kuruluşlara belgeleri takdim edildi.

        Törene katılan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Şefkat ve Huzurevi’nin "Erişilebilirlik Belgesi"ni, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in elinden aldı.

        Başkan Kocagöz, "Kepez Belediyesi olarak engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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