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        Haberler Gündem Güncel Kepez'in iki semt evinde sona doğru | Son dakika haberleri

        Kepez'in iki semt evi yeni yılın ilk aylarında açılacak

        Antalya'nın Kepez Belediyesi'nin, Teomanpaşa ve Habibler mahallelerinde geçen aylarda temelini attığı semt evlerinin kaba inşaatı tamamlandı. İnce işlerinin yapımına başlanılan sosyal tesislerin yeni yılın ilk aylarında hizmete açılması planlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 12:07 Güncelleme: 23.12.2024 - 12:10
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        Kepez'in iki semt evinde sona doğru
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        Antalya'nın Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün yatırım programına aldığı 40 proje arasında temeli atılan dört projede çalışmalar sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım'da temeli atılan Teomanpaşa Mahallesi Semt Evi ile 14 Kasım'da inşasına başlanılan Habibler Mahallesi Semt Evi'nin kaba inşaatları tamamlandı. Tesislerin sıva, boya badana ve yalıtım gibi ince işlerinin yapımı ise devam ediyor. Semt evlerinin son olarak tefrişat ve çevre düzenlemesi işi yapılacak.

        Fabrikalar Mahallesi'nde 25 Kasım'da Kepez Kent Lokantası'nın, 11 Aralık'ta ise Erenköy Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi ek binasının da kaba inşaatları sürüyor. Vatandaşların ortak sosyal yaşam alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılayacak olan eserler, alınan meclis kararı ve imzalanan protokol kapsamında belediye-hayırsever iş birliğinde ilçeye kazandırılıyor.

        GELENEKSEL TÜRK EVİ MİMARİSİ

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        Teomanpaşa Mahallesi Semt Evi’nin inşasını, İş insanı Cemil Zamur gerçekleştiriyor. Bina, Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi'ndeki parka inşa ediliyor. Geleneksel Türk evi mimarisindeki tek katlı yapının 202 metrekare kullanım alanı bunuyor. Sosyal tesiste 19 metrekare mutfak alanı, 100 kişi kapasiteli 118 metrekare salon ile lavabo yer alıyor.

        YAPIMINI HAYIRSEVER İŞ İNSANI ÜSTLENDİ

        Tek katlı, betonarme mimariyle inşa edilen ve kullanım alanı 610 metrekare olan semt evinde, biri 180 kişi kapasiteli 270 metrekare büyüklüğünde diğeri 55 kişi kapasiteli 82 metrekare büyüklüğünde iki salon ile mescit, mutfak ve lavabo bulunuyor.

        TAZİYELER DE KABUL EDİLEBİLECEK

        İki semt evinin de yeni yılın ilk aylarında hizmete alınması planlanıyor. İlçe sakinleri, semt evlerinde taziye dileklerini kabul edebileceği gibi sosyal etkinliklerini, özel kutlamalarını yapabilecek.

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        #Semt Evi
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