Bir protein türü olan keratin, polipeptit zinciri ile sülfür köprüsü birbirine bağlı bir şekilde yer alır. Sülfür köprüleri süpür atomlarının bulunmuş olduğu aminoasitlerin içinde yer alan parçalardır.

Biyolojik olarak açıklanması gerekirse; saçlar birbirlerine sülfür köprüleri sayesinde bağlı bulunan keratin molekülleri ile oluşmaktadır. Saçlarımızda ortaya çıkan değişiklik ile saçlarımızda sülfür bağları bazı durumlarda kırılmaktadır. Birçok insanın yapmış olduğu saçlarını dalgalandırması bu gözle görülemeyecek moleküllerin değişikliğe uğraması şeklinde ortaya çıkar. Saçlar esnek parçalardır. Bunun sebebi de keratinin meydana getirmiş olduğu hidrojen bağlarının bulunmasıdır. Hidrojen bağları da esnek yapıya sahip olmasından dolayı saçlar; hareket eden şekiller alır ve kolay bir şekilde kopmaz.

Saçlarda keratin moleküllerinin hidrojen bağları ile bağlanmadığını düşünürsek saçlarımız çok sert bir şekilde olurdu. Ayrıca çok kolay şekil almaz ya da kafamızda ağır ve sert bir şekilde cisim taşıyor gibi bir his uyandırırdı. Keratin sadece saçlara değil tırnaklar ve hayvanlarda bulunan pençelere de etki eden protein yapı taşlarıdır. Keratinde bulunan sülfür bağları çaprazlama bağlanmasından ötürü içinde daha sert olarak bulunmaktadır. Günlük olarak kullanılan birçok eşya da keratin vardır. İpek, deri, yün keratin taşıyan eşyalar arasında yer alır. Özellikle bünyesinde barındırmış olduğu keratin ile farklı alanlarda bulunabilen tırnak ve İpek keratini de bulunur. Vücut derimizde de keratin bulunmaktadır. Ayrıca bu deriyi koruyacak işlevi olan keratin gözenekli yapının temelini oluşturan ve zararlı mikroorganizmalarla savaşan derinin bu gücünü keratinden almasını sağlamaktadır.​