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        Haberler Spor Basketbol Keravnos - TOFAŞ: 96-99 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Keravnos - TOFAŞ: 96-99 (MAÇ SONUCU)

        FIBA Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz TOFAŞ, A Grubu'nda konuk olduğu Güney Kıbrıs ekibi Keravnos'u 99-96 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 23:13 Güncelleme: 30.10.2024 - 23:13
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        TOFAŞ, Güney Kıbrıs'ta kazandı
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        Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası A Grubu 4. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Keravnos ekibini 99-96 mağlup etti.

        Costas Papaellinas Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-24 önde tamamlayan ev sahibi ekip soyunma odasına da 51-44 üstün gitti.

        Üçüncü çeyrekte farkı eriten TOFAŞ, final periyoduna 2 sayı geride girdi: 75-73. Son çeyrekte iyi savunma yapan TOFAŞ, maç sonunu iyi oynadı ve sahada 99-96 galip ayrıldı.

        Gruptaki 4. maçını da kazanan TOFAŞ, liderliğini sürdürdü. Keravnos ise 3. yenilgisini yaşadı.

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