Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kerem Aktürkoğlu, Aras'ın davetini kabul etti - Magazin haberleri

        Kerem Aktürkoğlu, Aras'ın davetini kabul etti

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, seçim vaadinde kendisini okuluna davet eden Aras ile buluşacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 19:05 Güncelleme: 31.10.2025 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkana söz verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, bir okulda yapılan başkanlık seçiminde dikkat çeken bir vaatte bulunan öğrencinin davetini geri çevirmedi.

        Seçimi kazanan Aras isimli öğrenci, adaylık sürecinde; "Başkan olursam Fenerbahçe'de oynayan Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim. Belki de okulumuzu ziyaret etmek ister" sözleriyle sosyal medyada gündeme gelmişti.

        Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla Aras’a yanıt verdi; "Tebrikler Aras! Okul başkanı olmuşsun, ne güzel bir haber bu. Davetini memnuniyetle, seve seve kabul ediyorum kardeşim benim. Çok yakında görüşmek üzere inşallah."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #fenerbahçe
        #Kerem Aktürkoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası