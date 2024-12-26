Kerem Aktürkoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kerem Aktürkoğlu kimle nişanlandı?

Kerem Aktürkoğlu hayatı ile gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Rizeli babası Ömer Faruk ve Trabzonlu annesi Filiz Aktürkoğlu'nun oğlu olarak 21 Ekim 1998'de, İzmit'te doğdu. Ünlü futbolcunun nişanlanmasının ardından Kerem Aktürkoğlu’nun hayatına dair detaylar merak edildi. Peki Kerem Aktürkoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Muhammed Kerem Aktürkoğlu (d. 21 Ekim 1998), sol kanat mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Primeira Liga takımlarından Benfica'da forma giymektedir. 21 Ekim 1998'de İzmit'te doğan Kerem Aktürkoğlu, 2011 yılında 13 yaşındayken, doğduğu şehirdeki Gölcükspor altyapısına girdi. Burada geçirdiği iki yılın ardından Hisareynspor altyapısına transfer olan Aktürkoğlu, 2015'te İstanbul Başakşehir altyapısına transfer oldu ve bir sene sonra profesyonel sözleşme imzaladı. 2016'da bir seneliğine Bodrumspor'a kiralandı. 2018'de Başakşehir'den ayrılarak Karacabey Belediyespor'a gitti. 2018-19 sezonunda Karacabey ile 3. Lig yükselme play-off'ları ve Türkiye Kupası'nda toplam 35 maça çıktı ve beş gol katkısı verdi. 2019 yazında bedelsiz olarak aynı ligdeki ekiplerden 24 Erzincanspor'a transfer oldu. Erzincanspor'la 2019-20 sezonu boyunca 34 maça çıktı ve 20 gol atarak bir de asist yaptı. 2 Ekim 2020'de yine bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu.

REKLAM Aktürkoğlu 2020-21 sezonunda Galatasaray formasıyla 29 maça çıkarak 6 gol attı ve 3 asist yaptı, ayrıca aynı yılda Karadağ karşısında ilk millî maçına çıktı. 2021-22 sezonunda Galatasaray'la UEFA Şampiyonlar ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi maçları da dâhil toplam 52 maça çıkarak 13 gol ve aynı sayıda asist katkısı verdi. 2022-23 sezonunda takımın üçüncü kaptanı oldu. Ayrıca sezon boyunca 38 maçta 10 gol atıp 14 asist yapan Aktürkoğlu, Galatasaray'la Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak ilk kupasını kazandı ve aynı zamanda Süper Lig asist kralı oldu. 2023-24 sezonunda takımın ikinci kaptanlığına yükselen oyuncu, sezon sonunda ikinci Süper Lig şampiyonluğunu kazandı. 3 Eylül 2024'te Portekiz kulüplerinden Benfica'ya transfer oldu.

19 Mart 2023'te Galatasaray TV'de yayımlanan röportajda başta babası Ömer Faruk Aktürkoğlu olmak üzere ailesini çok sevdiğini, babasının 15 yaşından beri maçlarına onunla birlikte gittiğini ve hayallerini en çok onun için gerçekleştirmek istediğini belirtti. Aynı röportajda takımda en iyi anlaştığı kişinin "kardeşi olarak gördüğü" Yunus Akgün olduğunu, ayrıca Bafétimbi Gomis'le de bir "ağabey-kardeş ilişkisi" olduğunu söyleyen Aktürkoğlu, Mauro Icardi'yle de oyun tarzlarının benzediğini düşündüğü için saha içinde iyi anlaştığını söyledi. Boş zamanlarında dışarı çıkmaktansa evde durmayı ve bilgisayar oyunları oynamayı sevdiğini de ekledi. 19 Aralık 2023'te, bir YouTube kanalına yaptığı açıklamada oyun hayatının Counter-Strike ile başladığını ve o sırada Valorant oynadığını belirtti.

REKLAM Müslüman olan Kerem Aktürkoğlu, 2022 FIFA Dünya Kupası arası sırasında 25 Kasım 2022 tarihindeki Kâbe ziyaretinden bir fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaştı. 7 Ekim 2023'te başlayan Hamas-İsrail Savaşı sırasında sosyal medyadan Filistin'e destek gösteren ve İsrail'i kınayan çeşitli gönderiler paylaştı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'la 3-3 berabere kaldığı maçta attığı golü de Filistinli çocuklara armağan etti. Galatasaray'ın 27 Mayıs 2024'teki 24. şampiyonluk kutlamalarına da, bileğine Filistin kefiyesi sararak katıldı ve kutlamalarda sahaya Filistin bayrağıyla çıkan takım arkadaşı Hakim Ziyech ile birlikte Filistin bayrağı eşliğinde verdiği pozu sosyal medya üzerinden paylaştı.

Kerem Aktürkoğlu, 2023 Kahramanmaraş depremleri sırasında etkilenen yerlerdeki depremzedelere maddi ve manevi destekte bulundu.Mayıs 2023'te yaptığı açıklamada, depremin yaşandığı gün Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur'dan bir telefon aldığını ve daha sonra ilk kaptanlar Muslera ve Gomis'le, sonra da ailesiyle görüşerek deprem yerine gitme kararı aldığını belirtti.[99] Vatandaşları evlerini, depremde evlerini kaybedenlere açmalarına teşvik eden "Biz beraberiz" kampanyasına katılan ve Galatasaray aracılığıyla Hatay'daki deprem bölgesine giderek insan gücü ve moral yardımında bulunan Aktürkoğlu,[109] üç gol attığı Başakşehir karşılaşmasında evine götürdüğü maç topunu, depremzedelere yardım amacıyla yapılan bir açık artırmaya bağışladı.