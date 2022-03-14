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Kerem Aktürkoğlu yine büyüledi!

Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederken derbinin gollerini Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Son dönemde performansının yanında Harry Potter sevinciyle de gündem olan Kerem yine büyüsünü gösterdi!

  • 01
    Kerem Aktürkoğlu yine büyüledi! Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a golleri parmak ısırttı! - Galatasaray haberleri

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı ağırlarken Kerem Aktürkoğlu bir kez daha büyüsünü yaptı! 

     
  • 02
    Kerem Aktürkoğlu yine büyüledi! Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a golleri parmak ısırttı! - Galatasaray haberleri

    22. ve 32. dakikada Beşiktaş ağlarını biri ayakla biri kafayla sarsan Kerem, sarı-kırmızılıları da öne geçirdi.
  • 03
    Kerem Aktürkoğlu yine büyüledi! Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a golleri parmak ısırttı! - Galatasaray haberleri

    BÜYÜ 24. HAFTADA BAŞLADI!

    Kerem Aktürkoğlu son dönemde kendisiyle özdeşleşen gol sevincini ilk kez 24. haftada yaptı.
  • 04
    Kerem Aktürkoğlu yine büyüledi! Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a golleri parmak ısırttı! - Galatasaray haberleri

    Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'a konuk olurken Galatasaray'ın tek golünü de Kerem kaydetmişti.

     
  • 05
    Kerem Aktürkoğlu yine büyüledi! Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a golleri parmak ısırttı! - Galatasaray haberleri

    Golden sonra kameralara giden yıldız futbolcu kitap ve sinema karakteri Harry Potter'ı andıran bir gol sevinci sergiledi. 
  • 06
    Kerem Aktürkoğlu yine büyüledi! Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a golleri parmak ısırttı! - Galatasaray haberleri

    BARÇA MAÇI ÖNCESİNDE HARRY POTTER'I SEVDİĞİNİ SÖYLEDİ

    Alanyaspor maçından sonra attığı golleri de böyle kutlayan genç futbolcu, Harry Potter'ı çok sevdiğini de Barcelona maçı öncesinde açıkladı.

     
  • 07
    Kerem Aktürkoğlu yine büyüledi! Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a golleri parmak ısırttı! - Galatasaray haberleri

    Avrupa Ligi'nde deplasmandaki mücadele öncesinde İspanyol basınından Marca'ya konuşan Kerem, arkadaşlarının kendisini Harry Potter'a benzettiğini söylerken bu karakteri çok sevdiğini de dile getirdi.

     
  • 08
    Kerem Aktürkoğlu yine büyüledi! Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a golleri parmak ısırttı! - Galatasaray haberleri

    Kerem 'Harry Potter' sürecini "Adım Kerem Aktürkoğlu mu yoksa Harry Aktürkoğlu mu bilemiyorum (Gülüyor). Her şey Instagram'a gönderi olarak attığım gözlüklü bir fotoğrafla başladı. Taraftarlarımız o fotoğrafa Harry Potter yorumları yapmaya başladılar. Gol sevinçlerimin ardından bana Harry Potter demeye başladılar. Büyük bir Harry Potter hayranıydım ve sahaya biraz sihir getirme fikrini seviyorum." sözleriyle anlattı. 
  • 09
    Kerem Aktürkoğlu yine büyüledi! Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a golleri parmak ısırttı! - Galatasaray haberleri

    XAVI ONDAN BAHSETTİ, İSPANYOLLAR ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

    Galatasaray, Camp Nou deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönerken maça damga vuran iki isim vardı: Inaki Pena ve Kerem Aktürkoğlu.
  • 10
    Kerem Aktürkoğlu yine büyüledi! Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a golleri parmak ısırttı! - Galatasaray haberleri

    Sol kanattan taşıdığı toplar ve attığı çalımlarla dikkatleri çeken Kerem, rakip teknik direktör Xavi Hernandez'den de övgüleri kaptı.

     
  • 11
    Kerem Aktürkoğlu yine büyüledi! Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a golleri parmak ısırttı! - Galatasaray haberleri

    Mücadelenin ertesi günü ise İspanyol basını, Kerem Aktürkoğlu'na ayrı parantez açtı.
  • 12
    Kerem Aktürkoğlu yine büyüledi! Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a golleri parmak ısırttı! - Galatasaray haberleri

    Birçok yayın organı Kerem Aktürkoğlu'nun performansını haberleştirirken "Kimdir bu Kerem Aktürkoğlu?" Başlıkları atıldı.
  • 13
    Kerem Aktürkoğlu yine büyüledi! Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a golleri parmak ısırttı! - Galatasaray haberleri

    ATLETICO MADRID VE LYON GÖZLEMCİLERİ İZLEMEYE GELDİ

    Galatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırladığı mücadeleye Avrupa devlerinin de ilgisi büyüktü. 
  • 14
    Kerem Aktürkoğlu yine büyüledi! Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a golleri parmak ısırttı! - Galatasaray haberleri

    Atletico Madrid ve Lyon'un gözlemcileri, Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek için Nef Stadı'ndaki yerini aldı.
  • 15
    Kerem Aktürkoğlu yine büyüledi! Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a golleri parmak ısırttı! - Galatasaray haberleri

    GALATASARAY 20 MİLYON EURO İSTİYOR

    Galatasaray, birçok devin takibinde olan Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedelini de belirledi.
  • 16
    Kerem Aktürkoğlu yine büyüledi! Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a golleri parmak ısırttı! - Galatasaray haberleri

    Milli yıldızın yükselen performansına rağmen sarı-kırmızılılarla mukavelesini uzatarak elini güçlendiren Kerem için minimum 20 milyon Euro beklediği belirtildi.
  • 17
    Kerem Aktürkoğlu yine büyüledi! Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a golleri parmak ısırttı! - Galatasaray haberleri

    Galatasaray'ın, Kerem'in yıldızlaştığı bu süreçten sonra bu bonservis bedeli beklentisini yukarıya çekebileceği de bilgiler arasında.
  • 18
    Kerem Aktürkoğlu yine büyüledi! Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a golleri parmak ısırttı! - Galatasaray haberleri

    DERBİYE DAMGA VURDU

    2. Lig'den geldikten sonra Galatasaray'da yıldıza dönüşen Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş derbisine de damgasını vurdu.
  • 19
    Kerem Aktürkoğlu yine büyüledi! Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a golleri parmak ısırttı! - Galatasaray haberleri

    Mücadelenin ilk düdüğünden itibaren etkili bir oyun ortaya koyan ve Rosier'in bulunduğu kanadı etkili kullanan Kerem, 32 dakikada 2 gol birden buldu.

     
  • 20
    Kerem Aktürkoğlu yine büyüledi! Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a golleri parmak ısırttı! - Galatasaray haberleri

    22. dakikada sağdan ceza sahasına giren Mustafa Muhammed, Necip Uysal ve Vida'dan sıyrılarak topu içeri çevirdi. Boş pozisyonda Kerem Aktürkoğlu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 1-0'a geldi.
  • 21
    Kerem Aktürkoğlu yine büyüledi! Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a golleri parmak ısırttı! - Galatasaray haberleri

    Milli futbolcu 32. Dakikada bir kez daha sahne aldı, Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Mustafa Muhammed, sağ tarafta meşin yuvarlağı Umut Meraş'tan kapıp ortasını yaparken, Kerem Aktürkoğlu kafa vuruşuyla golünü attı.
  • 22
    Kerem Aktürkoğlu yine büyüledi! Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a golleri parmak ısırttı! - Galatasaray haberleri

    LİGDEKİ GOL SAYISINI 8'E YÜKSELTTİ

    Bu maç öncesinde ligde altı golü bulunan Kerem, Süper Lig'deki gol sayısını da 8'e yükseltti.
  • 23
    Kerem Aktürkoğlu yine büyüledi! Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a golleri parmak ısırttı! - Galatasaray haberleri

    Kasımpaşa, Gaziantep FK, Antalyaspor, Hatayspor, Alanyaspor maçlarının ardından girdiği dört haftalık gol orucunu bozan Kerem toplamdaki gol sayısını ise 11'e yükseltti.
  • 24
    Kerem Aktürkoğlu yine büyüledi! Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a golleri parmak ısırttı! - Galatasaray haberleri

    Bu sezon Galatasaray formasını 42 maçta terleten 23 yaşındaki futbolcu attığı 11 golün yanında 7 golün de hazırlayıcısı oldu.
  • 25
    Kerem Aktürkoğlu yine büyüledi! Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a golleri parmak ısırttı! - Galatasaray haberleri

    MARCA GOLLERİ HABERLEŞTİRDİ

    Marca, Beşiktaş maçında 2 gol birden atan Kerem Aktürkoğlu'nun performansını haberleştirdi.
  • 26
    Kerem Aktürkoğlu yine büyüledi! Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a golleri parmak ısırttı! - Galatasaray haberleri

    "Kerem 'Potter' Aktürkoğlu Barça'yı şimdiden tehdit etti: Beşiktaş'a iki gol attı!" başlığını kullanırken Camp Nou'daki performansa da dikkat çekildi.

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