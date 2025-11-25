Kerem Alışık 'Akıldan Kalbe' ile Moskova'da

Kerem Alışık başrolünü oynadığı, oyunculuğu ile büyük övgü alan Akıldan Kalbe filmi ile Moskova’ya gidiyor. Avrasya Sinema Sanatları Akademisi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Elmas Kelebek (Diamond Butterfly) Ödülleri’nde yarışacak olan filmle Alışık aynı zamanda En İyi Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterildi.

28 Kasım'a kadar sürecek festivalde açılışa katılacak ve kırmız halıda yer alacak Alışık’a Türkiye’den filmin yapımcısı Süreyya Yaşar Önal da eşlik edecek. Festival kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün organizasyonuyla sinemaseverlerle buluşacak ve Elmas Kelebek Ödülleri’nde yarışacak Kerem Alışık, Akıldan Kalbe'nin gösteriminde de yer alacak.