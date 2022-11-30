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Kerem Alışık 'Sipahi'de

SHOW TV’de yeni bir dizi ekrana gelecek. 'Sipahi'... Yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği dizinin başrollerini Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık paylaşıyor. 2022 - 2023 sezonunun iddialı yapımı 'Sipahi', izleyicilerle çok yakında buluşacak

Kerem Alışık 'Sipahi'de
Usta oyuncu Kerem Alışık 'Sipahi'de
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HABERTURK.COM

SHOW TV’de ekrana gelecek olan 'Sipahi'nin yapımı CNP Film, yapımcılığını Mehmet Canpolat ile Sadi Canpolat üstlendi. Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı 'Sipahi', izleyicilerle çok yakında buluşacak. Usta oyuncu Kerem Alışık, merakla beklenen dizide 'Yıldırım Bozok' karakterine hayat veriyor.

'Sipahi'de; uzun yıllar Milli İstihbarat Teşkilatı’nda görev almış ve büyük başarılara imza atmış olan 'Yıldırım Bozok' vatan üzerine hain planların yapıldığını öğrenince görevinin başına geri dönüyor. Aksiyon sahneleriyle ekranlara damga vuracak yapım için Kerem Alışık, yakın dövüş, silah ve atış eğitimi aldı.

Dizinin konusuna gelince; Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye’de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği 'Sipahi'nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

'Sipahi', çok yakında SHOW TV’de...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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