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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kerem Bürsin: Kendisini tanımıyorum

Kerem Bürsin, Danla Bilic ile aşk yaşadığı yönündeki dedikodulara yanıt verdi. Gazetecilere konuyla alakalı açıklamada bulunan ünlü oyuncu, "Tabii ki öyle bir şey yok. Kendisini tanımıyorum ama eminim iyi bir insandır" diyerek, güldü

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  • Kerem Bürsin'den 'Danla Bilic' açıklaması: Kendisini tanımıyorum - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Kerem Bürsin, Etiler'deydi. Ünlü oyuncu, bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Yakın arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiğini söyleyen Bürsin, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.
  • Kerem Bürsin'den 'Danla Bilic' açıklaması: Kendisini tanımıyorum - Magazin haberleri

    "SÜRE LAZIM"

    "Projem var ama süre lazım" diyen oyuncu, "Yaklaşık bir senedir yazdığım projem var. Alışık olmadığımız konular üzerine bir senaryo. Piyasamızı zenginleştirecek bir senaryo diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
  • Kerem Bürsin'den 'Danla Bilic' açıklaması: Kendisini tanımıyorum - Magazin haberleri

    "KENDİSİNİ TANIMIYORUM"

    Kerem Bürsin, geçtiğimiz haftalarda Danla Bilic ile adının aşk dedikodularına karıştığının sorulması üzerine ise, "Tabii ki öyle bir şey yok. Kendisini tanımıyorum ama eminim iyi bir insandır" açıklamasını yaparak, kahkaha attı.
  • Kerem Bürsin'den 'Danla Bilic' açıklaması: Kendisini tanımıyorum - Magazin haberleri

    "TEPKİMİ GÖSTERDİM"

    Daha önce yeni bir aşka yelken açtığı yönündeki iddialar karşısında açıklama yapan ve söylentileri reddeden oyuncu, "Evet, arkadaşımla alakasız bir şekilde haber yapıldı. Ben de tepkimi gösterdim" şeklinde konuşmuştu.
  • Kerem Bürsin'den 'Danla Bilic' açıklaması: Kendisini tanımıyorum - Magazin haberleri

    "KENDİ HAYATINIZA ODAKLANIN"

    İddiaları yalanlayan Kerem Bürsin, gönderisinde, "Genelde bunu yapmam ama bu haber tam bir saçmalık. Ben bekarım; siz ve bunu okuyanlar her kimlerse hakkımda bu saçma haberleri yaymazsanız ve kendi hayatınıza veya gerçek haberlere odaklanırsanız çok sevinirim. Teşekkürler..." ifadelerine yer vermişti.
  • Kerem Bürsin'den 'Danla Bilic' açıklaması: Kendisini tanımıyorum - Magazin haberleri

    "TOKSİK ERKEKLER VAR"

    Öte yandan Kerem Bürsin'e daha önce Farah Zeynep Abdullah'ın, "Erkek oyuncuların yanına domates seçermiş gibi partner seçiyorlar" sözleri hakkındaki düşünceleri sorulmuştu.

    Konuyla alakalı konuşan Bürsin, "Farah, bence çok doğru söylemiş ama bu durum sadece bizim sektörümüzde ve ülkemizde yaşadığımız bir sorun değil. Diğer sektörlerde de, diğer ülkelerde de aynı problemler ile karşılaşılıyor. Bence hoş değil bu durum. Kimseyi de eleştirmek istemem ama piyasımızda toksik erkekler var, hala çalışıyorlar. Böyle şeylere önem vermemiz lazım. Yurt dışından ülkemize yatırım yapan platformlar var. Irkçılık vs. gibi durumlara çok dikkat ediyorlar. Erkek oyuncuların partnerlerini seçmesini ve yapımcı firmanın işine karışmasını doğru bulmuyorum" demişti.
  • Kerem Bürsin'den 'Danla Bilic' açıklaması: Kendisini tanımıyorum - Magazin haberleri

    "ÇOK ŞAŞIRIYORUM"

    Kerem Bürsin, "Bence herkesin seçmelere katılması gerek. Yurt dışında konumun ve popülariten ne olursa olsun seçmelere katılmak zorundasın çünkü iş başlamadan önce enerji ve uyumuna bakıyorlar. Türkiye'de bunun olmamasına ben çok şaşırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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