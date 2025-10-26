Habertürk
        Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu aşk yaşıyor

        Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Melisa Tapan'la yollarını ayırmasının ardından sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yeni bir ilişkiye başladı

        Giriş: 26.10.2025 - 00:38 Güncelleme: 26.10.2025 - 01:02
        Aşk yaşıyorlar
        Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, son olarak iş insanı Sakıp Sabancı’nın torunu Melisa Tapan ile yaşadığı ilişkiyi noktalamasının ardından kalbini yeniden aşka açtı.

        Kerem Bürsin’in, sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile bir süredir aşk yaşadığı ortaya çıktı.

        Öte yandan Selin Yağcıoğlu’nun, geçtiğimiz nisan ayında iş insanı Allan Hakko ile iki yıllık ilişkisini sonlandırmıştı.

