Kerempe Feneri 140 yıldır denizcilere yol gösteriyor

Bölgenin önemli bir yer olduğunu belirten Güler, "Burası Kerempe Feneri. Sinop İnceburun'dan sonra ikinci uç burun. Kerempe zaten uç burun anlamına gelen bir kelime. Ondan sonra buraya bu fener yapılıyor. Bu fener 80 saniyede tur yapar, 20 saniyede bir çakar. Eskiden gaz lambasıyla falan yanardı, şimdi elektrikli bir sistemle çalışıyor" diye konuştu.