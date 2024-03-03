Kereste marangozhanesinde yangın paniğe yol açtı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan marangozhanede henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü
Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bulunan kereste marangozhanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.
BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI
Olay, Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı yeni sanayi sitesi 3. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Gök'e ait kereste marangozhanesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
SAHİBİ DUMANI FARK EDİNCE
İş yerinin çatı katındaki talaş deposundan gelen dumanı fark eden iş yeri sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü.