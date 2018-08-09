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Sosyal medyada aktifliği ile bilinen Burak Altındağ, Hande Erçel'in ingilizce konuştuğu videoyu paylaşarak takipçilerinin görüşünü almak için "Hangi ünlü oyuncumuz İngiliz bir ev hanımını canlandırdığı rolüyle Oscar adayı?" sorusunu sordu.