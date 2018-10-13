Kerimcan Kamal'ın eşi Doğa Rutkay ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi
13.10.2018 - 10:16 | Güncelleme:
Oyuncu Doğa Rutkay 2014 yılında gazeteci yazar Kerimcan Kamal ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz temmuz ayında da ikiz bebekleri Piraye ve Rutkay Kerim’i kucağına almıştı. Rutkay, ikizlerinin yüzünü ilk kez sosyal medya hesabından gösterdi
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Oyuncu Doğa Rutkay 2014 yılında gazeteci yazar Kerimcan Kamal ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz temmuz ayında da ikiz bebekleri Piraye ve Rutkay Kerim’i kucağına almıştı.
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İKİZLERİN YÜZÜNÜ GÖSTERDİ
Rutkay, ikizlerinin yüzünü ilk kez sosyal medya hesabından gösterdi.
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İkizlerin üç aylık olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, ailece çekilen fotoğrafını şu notla paylaştı:
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"BUGÜN ÜÇ AYLIK OLDUK"
"Günaydın... Hava bulutlu ama bizde üç aydır hiç görmediğimiz bir güneş açıyor. Ruhumuzda kırlangıçlar uçuyor. Her yerde pembe mor salkımlar uyandığımız andan itibaren! Bülbüller tepemizde geziyor öte öte... Fena aşık olduk herhalde... Bugün üç ayımız bitti. Şükürle, sağlıkla, sevgiyle, merhametle, temiz vicdanlarla evlat yetiştiriyoruz... Sevginize iyi dileklerinize, sokakta çevirip “ikizler nasıl “ deyişlerinize , en başından beri bizi koruyup kollayan dualarınıza kocaman sevgiyle..."
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