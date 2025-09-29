Kervan Gıda, Polonya’daki faaliyetlerini sadeleştiriyor Kervan Gıda'nın, Polonya'daki odaklanma stratejileri kapsamında kârsız ve verimsiz ürün kategorilerinden çıkışını tamamladığı açıklandı. Bu çerçevede Kervan Gıda'nın Polonya'daki bağlı ortaklıkları ZPC Otmuchow S.A. ve PWC Odra S.A. ile alıcı taraf olan Majami S.p. z.o.o. arasında varlık satışına yönelik bir satış sözleşmesi imzalandı

