Kervan Gıda, Polonya’daki faaliyetlerini sadeleştiriyor
Kervan Gıda'nın, Polonya'daki odaklanma stratejileri kapsamında kârsız ve verimsiz ürün kategorilerinden çıkışını tamamladığı açıklandı. Bu çerçevede Kervan Gıda'nın Polonya'daki bağlı ortaklıkları ZPC Otmuchow S.A. ve PWC Odra S.A. ile alıcı taraf olan Majami S.p. z.o.o. arasında varlık satışına yönelik bir satış sözleşmesi imzalandı
Varlık satışına ilişkin anlaşma, Polonya’da kurulu çikolata kaplamalı marshmallow ve helva ürün kategorilerine ilişkin üretim hatlarını kapsıyor.
Kervan Gıda, yumuşak şeker sektöründe uzun vadeli büyüme stratejisi kapsamında gelecek dönemde jelly ve licorice ürün kategorilerine odaklanmayı hedefliyor. Anlaşmaya konu olan çikolata kaplamalı marshmallow ve helva ürün kategorilerindeki ürünlerin satış faaliyetleri 30 Eylül 2025 itibarıyla durdurulacak.