NATO liderlerine sunulan lezzetler sofralara taşınıyor! İşte zirve menüsündeki yemeklerin klasik tarifleri
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 36. NATO Liderler Zirvesi'nin resmi gala yemeği, iki Michelin yıldızlı Şef Fatih Tutak tarafından hazırlandı. Türk mutfağının en seçkin yöresel lezzetlerini buluşturan özel menünün reçeteleri paylaşılmasa da taş fırın pidesinden Kayseri mantısına, ağır ateşte pişmiş dana kaburgadan Sütlü Nuriye'ye kadar menüde yer alan lezzetlerin evde hazırlayabileceğiniz klasik tariflerini bir araya getirdik. İşte mutfağınızda zirve rüzgarı estirecek o tarifler...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dünya liderleri için hazırlanan prestijli menü, Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerini aynı sofrada buluşturdu. Zirvede kullanılan özel reçeteler açıklanmasa da menüde yer alan yemekleri klasik tarifleriyle ev mutfağında hazırlamak mümkün. İşte NATO Liderler Zirvesi'nin en çok konuşulan lezzetlerinin geleneksel tarifleri...
Editörün notu: NATO Zirvesi'nde sunulan yemekler, iki Michelin yıldızlı Şef Fatih Tutak'ın özel reçeteleri ve modern sunumlarıyla hazırlanmıştır. Bu haberde yer alan tarifler ise o lezzetleri ev mutfağında deneyimleyebilmeniz için klasik tariflerden derlenmiştir.
TAŞ FIRIN PİDE (TRABZON TEREYAĞI VE HİZAN KARAKOVAN BALI İLE)
NATO liderlerine ikram edilen menünün ilk lezzeti taş fırın pidesiydi. Menüde Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balıyla servis edilen bu başlangıç, Anadolu mutfağının en sade ama en güçlü örneklerinden biri olarak öne çıktı. Zirvede kullanılan özel reçete paylaşılmasa da bu lezzeti evde klasik tarifiyle hazırlamak mümkün.
Malzemeler:
4 su bardağı un
1,5 su bardağı ılık su
1 paket instant maya
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Servis için
2-3 yemek kaşığı Trabzon tereyağı
İsteğe göre Hizan karakovan balı
Nasıl yapılır?
Un, maya, tuz ve şekeri geniş bir kapta karıştırın. Ilık suyu ve zeytinyağını ekleyerek yumuşak kıvamlı, ele hafif yapışan bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamuru hafifçe yoğurup oval şekilde açın. Önceden ısıtılmış 230 derece fırında yaklaşık 12-15 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkar çıkmaz üzerine Trabzon tereyağı sürün ve yanında Hizan karakovan balıyla servis edin.
ZEYTİNYAĞLI SEBZE SOTE (YANIK DENİZLİ YOĞURDU İLE)
NATO liderlerine sunulan başlangıç tabaklarından biri de zeytinyağlı sebze sote oldu. Menüde yanık Denizli yoğurduyla servis edilen bu tabak, klasik sebze sote tarifine modern bir yorum kattı. Şeflerin özel sunumu farklı olsa da yemeğin klasik hali ev mutfağında kolaylıkla hazırlanabiliyor.
Malzemeler
1 kabak
1 patlıcan
1 kırmızı kapya biber
1 yeşil biber
1 havuç
2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
1 su bardağı süzme yogurt
Nasıl yapılır?
Sebzeleri iri küpler halinde doğrayın. Ardından kızgın tavada zeytinyağıyla yüksek ateşte, diri kalacak şekilde kısa süre soteleyin. Süzme yoğurdu tavada veya fırının üst ızgarasında hafifçe renk alana kadar ısıtın. Servis tabağına önce yoğurdu yayın, üzerine sıcak sebzeleri yerleştirin. Üzerine az miktarda zeytinyağı gezdirerek servis edin.
KAYSERİ MANTISI
NATO Liderler Zirvesi'nde ara sıcak olarak sunulan Kayseri mantısı, Türk mutfağının dünyaya açılan en önemli lezzetlerinden biri olarak kabul ediliyor. Geleneksel tarifte hamurun olabildiğince ince açılması ve mantıların küçük bohçalar halinde kapatılması ustalık gerektiriyor. Hatta Kayseri'de "Bir kaşığa 40 mantı sığmalı" sözü, bu yemeğin ne kadar özenle hazırlandığını anlatan en bilinen ifadelerden biri. Evde hazırlanırken sabır isteyen bu tarif, doğru teknik uygulandığında lokantalardaki lezzeti aratmıyor.
Malzemeler:
Hamuru için
3 su bardağı un
1 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağından biraz az su
İç harcı için
250 gram orta yağlı dana kıyma
1 küçük kuru soğan
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için
2 su bardağı yoğurt
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı pul biber
Nasıl yapılır?
Hamuru yoğurup yaklaşık 30 dakika dinlendirin. İnce açarak küçük kareler kesin. Kıyma, ince doğranmış soğan ve baharatlarla hazırladığınız iç harcı koyup bohça şeklinde kapatın. Kaynar suda haşlayıp süzün. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin. Son olarak tereyağında kavrulmuş domates salçalı sosu ekleyip sıcak servis edin.
DENİZ LEVREĞİ (TARAMA, URLA SAKIZ ENGİNARI VE TOKAT YAPRAĞI İLE)
Ana yemek seçeneklerinden biri olan deniz levreği, menüde tarama sosu, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı eşliğinde sunuldu. Evde hazırlayacağınız klasik versiyonda ise levrek filetoyu enginar ve asma yaprağıyla servis edebilir, menüdeki sunuma benzer bir dokunuş için hazır balık taraması kullanabilirsiniz.
Malzemeler:
2 adet levrek fileto
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım limonun suyu
2 adet haşlanmış enginar çanağı
4-5 adet salamura asma yaprağı
3 yemek kaşığı hazır balık taraması (isteğe bağlı)
Nasıl yapılır?
Levreğin derisinin çıtır kalması için tavaya koymadan önce kağıt havluyla tamamen kurulayın. Ardından filetoları zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberle 15-20 dakika marine edin. İyice ısıtılmış yapışmaz tavada önce derili kısmı alta gelecek şekilde 4-5 dakika pişirerek çıtırlaştırın. Ardından çevirip diğer yüzünü 2-3 dakika daha pişirin. Hafifçe sotelediğiniz asma yaprakları ve haşlanmış enginar çanaklarıyla birlikte servis edin. Arzu ederseniz orijinal menüdeki gibi servis tabağının tabanına önce tarama sosunu yayıp, balığı üzerine yerleştirebilirsiniz.
AĞIR ATEŞTE PİŞMİŞ DANA KABURGA (YANIK TRABZON TERAYAĞI, KÖZ PATLICAN VE KUZUGÖBEĞİ MANTARLI FİRİK PİLAVI İLE)
Kırmızı et tercih eden konuklar için hazırlanan dana kaburga, saatler süren düşük sıcaklıkta pişirme tekniğiyle hazırlanıyor. Menüde köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavıyla servis edilen bu yemek, geleneksel Türk pişirme yöntemlerini yansıtıyor.
Malzemeler:
Kaburga için
1 kg dana kaburga
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı tereyağı
4 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kekik
Firik pilavı için
1 su bardağı firik
Yarım su bardağı pilavlık bulgur
1 küçük soğan
150 gram kuzugöbeği mantarı
2 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı et suyu
Köz patlıcan için
2 patlıcan
1 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Nasıl yapılır?
Dana kaburgayı tuz ve karabiberle tatlandırıp kızgın tavada mühürleyin. Ardından tereyağı, sarımsak ve kekikle birlikte üzeri kapalı şekilde 150 derece fırında yaklaşık 4 saat, et liflerine ayrılana kadar pişirin. Et pişerken patlıcanları közleyip soyun ve ince kıyıp kalan tereyağının bir kısmıyla hafifçe kavurun.
Pilav için yemeklik doğranmış soğanı ve mantarları tereyağında soteleyin. Firik ve pilavlık bulguru ekleyip et suyuyla suyunu çekene kadar pişirin. Servis tabağına önce köz patlıcanı yayın, üzerine dinlenmiş kaburgayı yerleştirip firik pilavıyla sıcak servis edin.
SÜTLÜ NURİYE (ANTEP FISTIĞI KÖPÜĞÜ, MARAŞ DONDURMASI VE BERGAMOT İLE)
Menünün finalinde yer alan Sütlü Nuriye, klasik baklavaya göre daha hafif şerbetiyle bilinen geleneksel tatlılardan biri. Zirve menüsünde Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot aromasıyla modern bir sunumla servis edildi. Evde ise bu lezzeti klasik tarifiyle hazırlayabilirsiniz.
Malzemeler:
20 yaprak baklavalık yufka
150 gram tereyağı
2 su bardağı ince çekilmiş Antep fıstığı
Şerbeti için
2 su bardağı süt
2 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker
Servis için
Maraş dondurması veya toz Antep fıstığı
Nasıl yapılır?
Baklavalık yufkaları eritilmiş tereyağıyla yağlayarak tepsiye kat kat yerleştirin. Orta katına Antep fıstığı serpin ve kalan yufkaları aynı şekilde dizip tatlıyı dilimleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri altın rengini alana kadar pişirin. Şerbeti için süt, su ve şekeri tencereye alıp kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 5 dakika daha pişirin. Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuyan şerbeti sıcak tatlının üzerine dökün. Dinlendirdikten sonra isteğe bağlı olarak Maraş dondurması ve Antep fıstığıyla servis edebilirsiniz.