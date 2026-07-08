NATO liderlerine sunulan lezzetler sofralara taşınıyor! İşte zirve menüsündeki yemeklerin klasik tarifleri

İttifak dayanışma ile güçlenebilir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zİrvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Caydırıcılık için etkili komuta kontrol gerekir. 50 askeri gemi şu an Türkiye'de inşa halinde, insansız hava savunma sistemlerinde ciddi ilerleme sağladık. İttifakın güvenliği kısıtlama ile güçlenmez dayanışma ile güçl... Daha Fazla Göster Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zİrvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Caydırıcılık için etkili komuta kontrol gerekir. 50 askeri gemi şu an Türkiye'de inşa halinde, insansız hava savunma sistemlerinde ciddi ilerleme sağladık. İttifakın güvenliği kısıtlama ile güçlenmez dayanışma ile güçlenebilir" dedi. Daha Az Göster