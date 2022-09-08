Kesik baş cinayetinde şüpheli kardeşi kıyafetleri ele verdi! 0:00 / 0:00

DHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Dursunlar köyünde, geçen yıl 21 Kasım'da, emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in (70) ormanda başsız halde cansız bedeni bulundu. YAKINLARINDAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI DHA'da yer alan habere göre Keleş'in baltayla kesilen başına ise 1 gün sonra ormanda ulaşıldı. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüpheliler ve yakınlarının parmak izleriyle DNA örneklerini alıp, Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

KARDEŞİ TEKRAR GÖZALTINA ALINDI Mustafa Keleş, 70 yaşındaydı. Derinleştirilen soruşturmada, mayıs ayında adliyeye sevk edilen İbrahim Keleş ile 11 kişi serbest bırakıldı. Dosyaya eklenen yeni delillerle Keleş, önceki gün tekrar gözaltına alındı.

BALTA ARANDI ANCAK BULUNAMADI Jandarma ekipleri, ormanda ve İbrahim Keleş´in evinin foseptiğinde cinayette kullanılan baltayı yer altı termal ve manyetik görüntüleme cihazıyla aradı ancak sonuç alamadı.

ODUN KESMEDEN ORMANDAN DÖNDÜ Mustafa Keleş cinayetinin şüphelisi olarak gözaltında olan İbrahim Keleş´in, olay günü odun küfesi ve baltayla ormana gittiği ancak odun kesmeden geri döndüğü belirlendi. Olay günü havanın sıcak olmasına rağmen soba yaktığı belirlenen Keleş'in, yakını tarafından çekilen fotoğrafı tespit edilerek kıyafetlerinin nerede olduğu soruldu.

İZİ SAKLAMAK İÇİN KASKET TAKTI Önce "Böyle bir kıyafetim yok" diyen Keleş sonra "Pislenmişti, yaktım" dedi. Ayrıca olay tarihinde başının üstünde yara oluşan Keleş'in, izi gizlemek için sürekli kasket taktığı saptandı.