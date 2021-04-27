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"Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen doğal akvaryum Gökpınar Gölü, cazibe merkezi olacak

Sivas'ın Gürün ilçesinde su altındaki birbirinden güzel flora ve faunasıyla doğal akvaryumu andıran ve "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Gökpınar Gölü'nün, çevre düzenleme çalışmalarının ardından daha çok ziyaretçi ağırlaması hedefleniyor.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 22 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen, ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Gökpınar Gölü, her mevsim doğanın eşsiz güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.

Dipten kaynaklarla beslenen, derinliği 15 metreyi bulan, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle doğal akvaryumu andıran göl, yerli ve yabancı turistlerle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Su altı sporlarıyla uğraşanların son yıllarda sık sık irtifa dalışları gerçekleştirdiği gölün, çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmasının ardından çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaparak bölgenin cazibe merkezi olması bekleniyor.

Sivas Valisi Ayhan, AA muhabirine, gölün bölgenin cazibe merkezi olacağını dile getirerek, "Sivas'ımızın göz bebeği, nazar boncuğu, turkuaz mavisi gölümüz, önemli bir kararla 'kesin korunacak hassas alan' içerisine alınmış oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Gökpınar Gölü'nde geçen yıldan bu yana çok özel bir proje yürüttüklerini anlatan Ayhan, "Bizim maksadımız ve muradımız gölü daha iyi muhafaza altına almak, yoğunluğu aşağılara kaydırarak azaltmak. Bu kararla çalışmamız örtüşmüş oldu. Çok da anlamlı oldu. İnşallah bu kararın ruhuna uygun şekilde koruma ve kullanma dengesini muhafaza ederek gölümüzü hem vatandaşımızın hizmetine sunacağız hem de gelecek nesillere aktaracağız." diye konuştu.

- "Üzerimize düşeni yapacağız"

Ayhan, göldeki çevre düzenlemesi çalışmalarının iki ay içerisinde biteceğini ve ziyaretçilere açılacağını söyledi.

Hafta sonları çok sayıda kişinin gölü ziyaret ettiğini dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Yoğunluk nedeniyle göle zarar verme söz konusuydu. Salgınla insanların doğayla baş başa olmak gibi yeni bir anlayışı ortaya çıktı. Biz de bu anlayışı gördük. Sivas'taki bütün gölleri hem korumak hem de güzel şekilde kullanmak istedik. Gökpınar da bunların başında gelmekte. Doğa turizmi anlamında bütün enstrümanlarımızı önce korumak, sonra da muhafaza ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yüksek hızlı tren ile Sivas'ımız çok yoğun insan akımına uğrayacağı için biz de bu tür yerlerimizi hazırlayalım istedik. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Oradaki bütün tedbirlerimizi alacağız. Vatandaşlarımızın sorumluluğu da olacak. Bu göl ve doğa bize bir mirastır, bu mirası iyi bir şekilde muhafaza ederek bizden sonraki evlatlarımıza düzgün şekilde devredebilmemiz gerekiyor."

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