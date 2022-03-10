Kesinleşmiş 90 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı 0:00 / 0:00

AA

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında çok sayıda suçtan aranması bulunan S.P'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, bir aylık çalışma sonucu belirledikleri adrese yapılan operasyonda hükümlü S.P'yi gözaltına aldı.

AA'nın haberine göre; gözaltına alınan S.P'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde alma, sağlama ve bulundurma, hırsızlık gibi suçlardan kesinleşmiş 90 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi.

S.P, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.