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Keşkek tarifi: Etli ve tavuklu keşkek nasıl yapılır? Keşkek yapımı ve malzemeleri

Keşkek tarifi merak ediliyor. Yarma buğday ve etten oluşan geleneksel bir yemek olan Keşkek yapımı araştırılıyor. Vatandaşlar "Keşkek nasıl yapılır?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Keşkek yapımı ve malzemeleri

Keşkek tarifi: Etli ve tavuklu keşkek nasıl yapılır? Keşkek yapımı ve malzemeleri

Merzifon Belediyesi Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı coğrafi tescil kaydı ile, 2015 yılında "coğrafi işaret belgesi" almıştır. Bu belge ile yemeğin adı Merzifon keşkeği olarak tescil edilmiştir. İşte etli keşkek tarifi...

ETLİ KEŞKEK MALZEMELERİ

500 gr buğday
1,5 su bardağı haşlanmış nohut
2 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için;
300 gr dana kuşbaşı
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
Pulbiber

ETLİ KEŞKEK NASIL YAPILIR?

Etleri, biber ve domates salçasını, kaynar suyu ekleyip düdüklü tencerede pişirin.

Akşamdan suda beklettiğiniz buğdayları ayrı bir tencerede haşlayın. Kaynayan buğdayların üzerine haşlanmış nohutlarınızı ve tereyağı ekleyip pişirin , sunum tabağına alın. Etlerinizi üzerine koyup pulbiberli yağ gezdirin. Keşkeğiniz sunuma hazırdır. Afiyet olsun.

TAVUKLU KEŞKEK MALZEMELERİ

4 parça tavuk göğüs eti
2 su bardağı buğday
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
Su

TAVUKLU KEŞKEK NASIL YAPILIR?

Tavuk göğüs eti, ayrı bir tencerede önceden ıslatılmış 2 su bardağı buğday haşlanır. Buğday suyunu iyice çekene kadar karıştırılır. Daha sonra içine tavuk suyu eklenir. Tahta kaşıkla karıştırılan buğdayların ezilerek suyunu çekmesi sağlanır. Üzerine tuz dökülen buğdaya didilmiş tavuklar da ilave edilerek karıştırılır ve pişirilir. Sunum tabağına alınan keşkek, üzerine kızdırılmış tereyağı dökülüp, pul biber ve karabiberle süslenerek sıcak servis edilir.

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