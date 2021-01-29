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HaberlerYaşamKeşmir'deki iglo kafede filtre kahve 366 TL
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İglo kafede yoğun ilgi... Filtre kahve 366 TL!

Hindistan ile Pakistan sınırında yer alan Keşmir bölgesindeki bir kayak merkezinde 16 kişilik kapasiteli iglo kafe açıldı. Kardan inşa edilen iglo kafe ziyaretçi akınına uğruyor

Keşmir'deki iglo kafede filtre kahve 366 TL
DHA

Pakistan ile Hindistan sınırında yer alan Keşmir bölgesinde bulunan Gulmarg kasabasında bir kayak merkezi, iglo kafe açtı.

DHA'nın haberine göre bölgede bulunan ilk iglo kafe kardan inşa edildi.

Basit Zargar tarafından tanıtılan iglo kafenin menüsünde yok yok.

Kahveden fast fooda kadar her şeyin yer aldığı kafenin dün itibariyle ziyaretçiye açıldığı belirtilirken, iglo kafelerin kapasitesinin 16 kişilik olduğu ifade edildi.

İglo kafede, kar ve buzdan yapılmış 4 masada bulunuyor. Böldege termometrelerin eksi 12'yi gördüğü ifade edildi.

FİLTRE KAHVE 366 TL

Kafede zaman geçirmek isteyen kişilerin rezervasyon yaptırması gerektiği belirtilirken, 24 saat içerisinde 200'den fazla kişinin rezervasyon yaptırdığı kaydedildi.

İglo kafede filtre kahvenin fiyatının 50 dolardan (366 TL) başladığı kaydedildi.

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