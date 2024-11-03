Kestiği ağacın altında kalarak can verdi
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 49 yaşındaki adam, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.
Giriş: 03.11.2024 - 13:50 Güncelleme: 03.11.2024 - 13:50
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 49 yaşındaki Tuncay Aydın'ın Köprüce köyünde ormanlık alanda motorlu testereyle kestiği ağaç üzerine devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Aydın'ın cenazesi incelemenin ardından Artvin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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