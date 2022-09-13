Yemelere doyamayacağınız kete tarifi!

Kete yapımı için gerekli malzemeler şu şekildedir;

Evde yapılan ketenin lezzeti bir başka oluyor. Çok uğraşmalı görünen kete, yapım aşamalarını iyi bildikten sonra zor olmaktan çıkıyor. Tüm püf noktaları ile kete yapımını sizler için derledik.

KETE NASIL YAPILIR?

Ilık süt, ılık su, maya ve şeker bir kaba alınır ve elle karıştırılarak maya eritilir.

5 dakika sonra un hariç tüm malzemeler koyulur ve ele yapışmayan bir hamur elde edilir.

Bezeler halinde ayrılan hamur dinlendirilir.

İç harç için tereyağı eritilir. Un eklenir ve kokusu çıkana kadar kavrulur ve kenara koyulur.

Bezeler yufka boyutunda açılır ve iç harç üzerine sürülür.

Daha sonra bıçakla boyuna 8 parçaya kesilir. Kenar kısımlardaki 3 parçayı üst üste, ortadaki 2 parçayı da üst üste koyup,el yardımı ile dört parmağa dolayarak sarılır.

Orta da kalan boşluk kısmına kavrulmuş undan 1 kaşık koyulur ve kapatıp üzerine bastırılır.

Yağlı kağıt serilen tepside üzeri kızarıncaya kadar 180 derecede pişirilir. Afiyet olsun.